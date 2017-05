Lyon mist Lacazette in heenduel met Ajax in halve finale Europa League

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas zegt tegen de Franse sportkrant L'Équipe dat de 25-jarige Lacazette mogelijk wel inzetbaar zal zijn bij de return volgende week donderdag in Frankrijk.

"Zijn herstel verloopt geleidelijk. De verwachting is dat hij over een week wel kan spelen. Daar ligt hij nu voor op schema", aldus Aulas.

Lacazette liep de blessure twee weken geleden op in de kwartfinalewedstrijd tegen Besiktas. De tienvoudig Frans international is met 24 doelpunten de nummer twee op de topscorerslijst van de Ligue 1. Eerder dit seizoen scoorde hij twee keer in het tweeluik met AZ in de Europa League.

Naast Lacazette mist Lyon mogelijk Corentin Tolisso in de heenwedstrijd in de Arena. De 22-jarige middenvelder raakte vrijdag in het uitduel met Angers (1-2 winst) geblesseerd aan zijn enkel. "De kans is ongeveer fiftyfifty dat hij bij de selectie zit", zegt Aulas.

Riedewald

Ajax kent in de aanloop naar de eerste Europese halve finale van de club sinds 1997 vooral defensieve problemen. Joël Veltman en Nick Viergever zijn geschorst voor de thuiswedstrijd en Daley Sinkgraven is waarschijnlijk niet op tijd fit.

Mogelijk speelt Jaïro Riedewald daardoor als linksback in de Arena. Vrijdag speelde de drievoudig Oranje-international met Jong Ajax al links achterin in het Jupiler League-duel met VVV-Venlo (1-4 winst).

Ajax en Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af. De UEFA stelde maandag de Italiaan Gianluca Rocchi als scheidsrechter. De return in Lyon begint donderdag 11 mei om 21.05 uur.

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.