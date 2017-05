Joshua denkt dat Klitschko uiteindelijk zal instemmen met rematch

"Ik denk dat hij wel weer wil vechten", aldus Joshua, die zaterdag op Wembley twee kampioensgordels veroverde en één prolongeerde door de 41-jarige Oekraïner in de elfde ronde te verslaan. "Het is aan Klitschko. Als hij weer wil vechten, dan vind ik dat geen probleem.''

Een rematch tussen Klitschko en Joshua was al opgenomen in het contract, maar de ervaren Klitschko weet nog niet of hij doorgaat met boksen. Direct na zijn nederlaag tegen Joshua kon hij daar nog geen uitsluitsel over geven.

"Geef me een paar dagen of weken om na te denken'', zei Klitschko vanuit de ring in het midden van het Londense stadion, dat vol zat met 90.000 toeschouwers.

Respect

De 27-jarige Joshua, die nu titelhouder is bij de profbonden IBF, WBA en IBO, kent zelf weinig twijfels. "Een rematch zou goed zijn", aldus de Brit. "Maar misschien laat Klitschko zich te veel beïnvloeden door mensen om hem heen. Ik heb heel veel respect voor hem en sta graag nog een keer tegenover hem in de ring.''

Voor Klitschko was het verlies van zaterdag zijn tweede nederlaag op rij en de vijfde uit zijn lange en rijke carrière. Hij leek de overhand te hebben tegen Joshua, maar raakte het initiatief volledig kwijt in de elfde ronde.

Klitschko werd tot twee keer toe tegen de grond geslagen door de ontketende Joshua, waarna de scheidsrechter de partij beëindigde.