De Groot en Pothuizen blijven rest van seizoen trainers NEC

De Groot en zijn assistent Pothuizen hadden dit seizoen het tweede elftal van NEC onder hun hoede. Zij werden afgelopen week aangesteld als de tijdelijke opvolgers van de ontslagen Peter Hyballa.

Keeperstrainer Wilfried Brookhuis completeert de technische staf die de club de komende weken in de Eredivisie moet houden.

De leiding van de Gelderse club overwoog vorige week nog op zoek te gaan naar een ervaren nieuwe trainer, maar besloot daar na "een evaluatie met de staf en de spelersraad" van af te zien.

"De club en met name ook de selectie heeft in deze belangrijke periode baat bij rust", verklaart technisch manager Edwin de Kruijf op de site van NEC. "Samen met Ron en Patrick willen we hiervoor zorgen. Het grote voordeel is ook dat Ron en Patrick de spelers en de clubcultuur als geen ander kennen."

"Jeffrey Leiwakabessy zal voor de komende periode een verbindende rol tussen staf en selectie gaan bekleden. We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende weken de strijd aan kunnen gaan om het verblijf in de Eredivisie veilig te stellen."

Hekkensluiter

NEC verloor twaalf van de laatste dertien duels en staat twee speelronden voor het einde van de competitie op de zeventiende plaats. De voorsprong op hekkensluiter Go Ahead Eagles is vijf punten, terwijl de achterstand op de 'veilige' vijftiende plek twee punten is.

De Nijmegenaren gaan vanaf dinsdag twee dagen op trainingskamp in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen AZ van aanstaande zondag. NEC sluit de competitie volgende week zondag af met een bezoek aan sc Heerenveen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie