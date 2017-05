Italiaan Rocchi fluit eerste halve finale-duel Ajax met Lyon

De 43-jarige Rocchi krijgt in een uitverkochte Arena hulp van de grensrechters Elenito Di Liberatore en Mauro Tonolini. Luca Banti en Paolo Valeri, eveneens afkomstig uit Italië, zullen de doellijnen bewaken.

Rocchi was twee keer eerder leidsman bij een Europees duel van Ajax; in het seizoen 2010/2011 in het uitduel met Anderlecht (0-3 zege) en in het seizoen 2011/2012 in de thuiswedstrijd tegen Manchester United (0-2 nederlaag).

Ajax en Olympique Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af. De return staat voor 11 mei in Lyon op het programma.

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.