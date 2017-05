De Roon kan niet geloven dat Sané penalty kreeg na schwalbe

"Ik vond het ongelooflijk dat de scheidsrechter een penalty gaf", zegt De Roon tegen de lokale krant Gazette. De strafschop werd benut door Sergio Aguero, waardoor City op 1-1 kwam. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2.

"Ik stond vlak bij Sané", omschrijft de 26-jarige De Roon de situatie halverwege de tweede helft. "Natuurlijk steek ik mijn been wat uit, om een mogelijke voorzet te blokken."

"Hij raakte de bal kwijt en besloot tegen me aan te vallen. Ik kon nergens heen, want ik stond daar al. De scheidsrechter had dat moeten zien, hij stond op een goede positie."

Degradatiestrijd

Een eventuele zege op Manchester City was meer dan welkom geweest voor Middlesbrough. De ploeg van enkelvoudig international De Roon staat op de negentiende plek in de Premier League en moet vrezen voor degradatie.

Het gat met de veilige zeventiende plek van Hull City bedraagt met nog drie duels te spelen zes punten.

"Ik heb het gevoel dat ik gefopt ben", zegt De Roon. "Natuurlijk voelt dit oneerlijk, ik had niets anders kunnen doen. Ik heb nog tegen de scheidsrechter gezegd dat hij zou moeten toegeven dat het geen penalty was als hij de beelden zou terugkijken."

Rashford laat zich vallen tegen Swansea City

Rashford

Sané was niet de enige speler in de Premier League die zondag een strafschop versierde met een schwalbe. Manchester United-aanvaller Marcus Rashford liet zich vrijwillig vallen in duel met Swansea-doelman Lukas Fabianski.

United kreeg een strafschop die werd benut door Wayne Rooney. Het duel eindigde in 1-1. Net als Middlesbrough verkeert Swansea in degradatiegevaar.

In televisieprogramma Match of the Day van de BBC opperde analist en oud-speler Danny Murphy om spelers achteraf te schorsen na een schwalbe.

"Hoe kunnen we de scheidsrechter helpen? Dat kan alleen door achteraf straffen uit te delen", denkt de oud-speler van onder meer Liverpool.

"Het is erg moeilijk voor scheidsrechters als spelers het doen voorkomen dat ze geraakt worden. Als er onterechte penalty's gegeven blijven worden, dan zullen spelers doorgaan met het maken van schwalbes. Zeker als ze alleen het risico lopen een gele kaart te krijgen."