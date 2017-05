'Oerwoudgeluiden tegen Muntari bewijzen dat racisme probleem blijft in Italië'

De Ghanees deed tijdens de wedstrijd tussen Cagliari en Pescara (1-0) meermaals zijn beklag bij arbiter Daniele Minelli over oerwoudgeluiden vanuit het publiek. Toen de scheidsrechter hem in blessuretijd een gele kaart gaf wegens aanmerkingen op de leiding, liep Muntari van het veld. Pescara, dat als hekkensluiter in de Seria A al gedegradeerd is, moest daardoor in de slotminuten met tien man spelen.

Zeman beaamt dat er in het Italiaans voetbal een probleem is met racisme. "We praten hier al jaren over, maar er verandert niets. Vandaag is Muntari het slachtoffer geworden, terwijl hij al lange tijd in Italië speelt."

"De oerwoudgeluiden tegen Muntari bewijzen dat het probleem nog steeds bestaat. Er moet iets gedaan worden aan deze mentaliteit."

Hoewel de Tsjechische trainer Muntari steunt, vindt hij dat de middenvelder door had moeten spelen. "Muntari liep van het veld vanwege de spreekkoren, maar we zouden het recht niet in eigen hand moeten nemen", zei Zeman.

Kinderen

Volgens Muntari maakte een klein groepje toeschouwers, onder wie enkele kinderen, vanaf het begin van de wedstrijd oerwoudgeluien. Hij bood in de rust de kinderen zijn shirt aan "om een voorbeeld te stellen". Maar in de tweede helft hield het racisme aan.

Scheidsrechter Minelli floot zondag zijn eerste wedstrijd in de Serie A. "Hij vertelde me dat ik door moest spelen", zegt de 32-jarige Muntari. "Ik mocht van hem niet met het publiek praten."

"Ik vroeg de scheidsrechter of hij de beledigingen gehoord had. Ik denk dat hij niet de moed had om de wedstrijd stil te leggen."

"De scheidsrechter moet niet alleen op het veld staan om op zijn fluit te blazen, hij heeft meer taken. Hij zou goed op deze zaken moeten letten en een voorbeeld moeten stellen", vindt de Ghanees.

Het Italiaans voetbal wordt al langere tijd geplaagd door racistische incidenten. In 2013 liep het hele elftal van AC Milan van het veld tijdens een oefenduel in Busto Arsizio toen Kevin-Prince Boateng het slachtoffer werd van racisme.