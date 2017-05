Thuishaven Excelsior heet voortaan Van Donge & De Roo Stadion

Excelsior meldt op zijn website dat het een overeenkomst voor tien jaar heeft gesloten met het Rotterdamse familiebedrijf over de naamgeving van het stadion.

Commercieel directeur Wouter Gudde van Excelsior: "Wij begrijpen de sentimenten die leven rond de naam Stadion Woudestein, maar als Excelsior willen wij blijven groeien en dit partnership neemt hierin een belangrijke plaats in."

"Wij moesten kiezen tussen sentiment en ambitie en hebben voor het laatste gekozen. Mede met deze inkomsten willen wij de komende jaren de volgende stappen zetten om Excelsior uit te laten groeien tot een stabiele Eredivisieclub."

"Wij hebben 27 jaar ons kantoor gehad in Kralingen, vlak bij het stadion van Excelsior", zegt Dennis de Roo, een van de twee zoons van de oprichter van vervoersbedrijf Van Donge & De Roo. Het bedrijf met 340 werknemers is tegenwoordig in Rhoon gevestigd.

Plannen

Excelsior speelt sinds de oprichting in 1902 - met twee korte tussenpozen - op de huidige locatie in Kralingen. Het stadion werd in 2000 geopend met de naam Stadion Stad Rotterdam Verzekeringen. In 2004 werd de naam gewijzigd in Stadion Woudestein.

Het onderkomen biedt plaats aan 4500 toeschouwers en is daarmee het kleinste in de Eredivisie. Excelsior heeft plannen om het stadion op lange termijn uit te breiden.

Met nog twee duels te spelen staat Excelsior op de dertiende plek in de Eredivisie. De voorsprong op de nummers zestien en zeventien Sparta en NEC bedraagt zes punten, zodat Excelsior alleen nog op doelsaldo nog niet veilig is voor degradatie.

Zondag om 14.30 uur speelt Feyenoord de kampioenswedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion. Bij winst is de club voor het eerst sinds 1999 kampioen.

