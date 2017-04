Captain Kashia geeft credits voor bekerwinst aan oud-voorzitter Jordania

"Deze beker behoort voor honderd procent toe aan Jordania", aldus Kashia. "Hij heeft Vitesse omhoog gebracht en verdient alle credits voor deze zege."

De 29-jarige Kashia was in 2010 een van de eerste aankopen toen de Georgische zakenman de Arnhemse club kocht. Terwijl de verdediger uitgroeide tot aanvoerder van Vitesse, moest zijn landgenoot Jordania in 2013 plaatsmaken voor de Rus Aleksandr Chigirinsky.

"Merab kwam met grote ambities en die ambities heb ik ook altijd gehad", vertelt Kashia, die in 2015 zijn contract in de Gelredome verlengde tot medio 2020.

"Toen ik verlengde heb ik gezegd dat ik een prijs wilde winnen met Vitesse en dat is gelukt. Bijna elk jaar hebben we het verkloot aan het eind van het seizoen, omdat we mentaal niet sterk genoeg waren. Maar dit keer niet. Ik ben de meest trotse man op aarde."

Huilen

In de aanloop naar de eindstrijd in De Kuip, die door twee goals van Ricky van Wolfswinkel met 2-0 gewonnen werd van AZ, voelde Kashia veel druk. Die druk zorgde zelfs meermaals voor tranen bij de Georgiër.

"Ik heb zo hard gewerkt om eindelijk een keer in een finale te staan. Deze wedstrijd zou bepalen of ik een loser of een winnaar ben voor Vitesse. In de dagen voorafgaand aan de eindstrijd heb ik daarom een paar keer muziek op gezet waardoor ik zou gaan huilen. De emotie en de druk kon er zo even uit."

Toch stonden Kashia en Vitesse in de eerste helft tegen AZ gespannen op het veld en lukte het niet om tot goed voetbal te komen. "Logisch", vindt Kashia. "Vitesse had 125 jaar geen prijs gewonnen. Dan kun je niet anders dan nerveus zijn voor een finale."

"Toen we wegreden uit Arnhem zei iedereen tegen me: neem alsjeblieft de beker mee terug. En als ik de tv aanzette dan ging het alleen maar over deze wedstrijd. Zoiets kruipt in je hoofd. Na rust hebben we het gelukkig wel waargemaakt, vooral dankzij Van Wolfswinkel. Ik ben Ricky de rest van mijn leven dankbaar."

Manchester United

Als captain mocht Kashia vervolgens de beker in ontvangst nemen uit handen van voormalig Vitesse-spits Dejan Curovic. "Ik ben de eerste aanvoerder ooit van Vitesse die een prijs omhoog mocht houden", weet Kashia, die daarmee een jongensdroom zag uitkomen.

"Vroeger als klein jongetje zag ik Roy Keane vaak genoeg met een beker staan als Manchester United weer eens gewonnen had. Dat wilde ik ook en dat is nu gebeurd. En natuurlijk weet ik dat dit de KNVB-beker is, maar voor mij is dat de wereldbeker of de Champions League. Het was het mooiste moment uit mijn voetballeven."

Kashia benadrukt daarbij dat hij beseft dat dit mogelijk ook het hoogtepunt van zijn loopbaan zal blijven. "Ik ben geen absolute topspeler. Ik heb ongeveer zestig interlands voor Georgië gespeeld en een paar keer daarvan was tegen landen als Spanje, Italië en Frankrijk. Dat zijn spelers van wereldklasse."

"Ik ken mijn plaats en daarom ben ik ook zo blij dat we met Vitesse het hoofdtoernooi van de Europa League in gaan. Dat is mijn niveau."