AZ-doelman Krul baalt van 'klotebal' in bekerfinale tegen Vitesse

"De bal werd vanaf rechts voorgegeven en hij viel tussen mij en Ron Vlaar in", kijkt de doelman terug op het moment in de tachtigste minuut in De Kuip. De achtvoudig Oranje-international leek de voorzet van Milot Rashica onschadelijk te maken, maar Van Wolfswinkel was een fractie eerder bij de bal en kopte in de korte hoek raak.

"Ik dacht inderdaad dat ik hem zou hebben, maar dat was dus niet zo. Het was echt een klotebal, precies er tussenin. Of ik mezelf iets verwijt? Ja, hij ging erin en dan verwijt ik mezelf dat altijd."

Nadat Van Wolfswinkel Krul twee minuten voor tijd ook nog klopte met een geplaatst schot in de verre hoek was het definitief voorbij voor AZ, dat in de eerste helft van de finale nog beter was dan Vitesse.

"We begonnen goed. Vitesse had weinig te vertellen in de eerste helft”, beseft de 29-jarige Krul. "Maar helaas maakten wij niet de 1-0 en dat deed Vitesse na rust dus wel. Voor iedereen die AZ een warm hart toedraagt is dat zuur. Echt verschrikkelijk."

Teleurstelling

Door de nederlaag moet AZ het seizoen zien te redden door in de play-offs alsnog een ticket voor de voorronde van de Europa League te veroveren. Krul, die na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk terugkeert naar Newcastle United, denkt dat dat een lastige klus wordt.

"De teleurstelling is nu heel groot. We moeten het met zijn allen weer oppakken richting de play-offs, maar op dit moment zitten we er zwaar doorheen. Er had meer in gezeten in de finale, maar daar hebben we niets meer aan."

De eerstvolgende wedstrijd van AZ is zondag uit tegen NEC. Een week later (14 mei) sluiten de Alkmaarders het reguliere Eredivisieseizoen af met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.