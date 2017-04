Trotse Fraser merkte dat Vitesse onder hoogspanning stond

"Als staf hebben we geprobeerd alle informatie over AZ zo rustig en normaal mogelijk over te brengen. Dat verschilde niet met andere wedstrijden", aldus Fraser tegen NUsport. "Ik merkte namelijk dat mijn ploeg onder hoogspanning stond."

De trainer had dan ook bijzondere dingen bedacht zoals bijvoorbeeld toenmalig FC Groningen-trainer Eric van der Looi (2015) en Ron Jans van PEC Zwolle (2014), die in hun selectie met filmpjes van familieleden extra motiveerden voor de finale.

"Ik heb dat soort dingen bewust niet gedaan. Ik wist wel dat AZ met de selectie naar Najib Amhali ging. Dat is leuk, een cabaretier erbij halen. Maar voor ons vond ik dat te veel worden. Er kwam door allerlei andere zaken al zoveel extra lading dat ik eerder spanning wilde wegnemen."

"Ik heb alleen een motivatiefilmpje laten zien met mooie beelden van de trainingen en de wedstrijden. Verder heb ik het zo vlak mogelijk gehouden. Maar alsnog was de spanning groot. Dat was in de eerste helft zichtbaar."

Geen donderspeech

In die eerste helft in De Kuip wist Vitesse geen enkele uitgespeelde kans te creëren. Toch was Fraser niet boos in de rust.

"Een donderspeech heb ik niet gehouden. Ik bleef rustig en dat heeft goed uitgepakt. Na rust legden we AZ wel het vuur aan de schenen. Niet door goed voetbal, maar wel qua strijd."

Volgens Fraser gaf de fitheid van Vitesse daarbij de doorslag. "Wij waren de fitste ploeg. Daar trainen we ook voor hard voor. Fitheid is heel belangrijk en daarin kunnen we in Nederland nog veel stappen zetten. Mijn ploeg heeft er echt keihard voor gewerkt."

Probleem

Met twee goals in de slotfase werd Ricky van Wolfswinkel de gevierde man in de finale. "Ik wist dat Ricky dat kon", zegt Fraser. "Met hem en ook Lewis Baker hebben we twee spelers die uit het niets een goal kunnen maken. Ook daardoor hebben we vandaag gewonnen."

"Misschien is dat wel het belangrijkste winstpunt van vandaag. We hebben niet goed gevoetbald en ons probleem was dat we dan ook niet wonnen. Nu hebben we wel toegeslagen in een mindere wedstrijd en dat levert ons meteen een prijs op. Fantastisch dat we na 125 jaar eindelijk een beker hebben gewonnen."