AZ-aanvoerder Vlaar 'doodziek' van verloren bekerfinale tegen Vitesse

"Dit is klote", somberde Vlaar gelijk na afloop van de matige wedstrijd in De Kuip voor de camera van NUsport.

De 32-jarige verdediger vond dat AZ op basis van de eerste helft meer had verdiend. "Daarin waren wij de bovenliggende partij en kregen we onze mogelijkheden."

"Na rust glipte het een beetje uit onze handen. We wonnen de tweede bal niet meer en bovendien werden de ruimtes groter. Bij ons raakte de batterij leeg en als zij dan vlak voor tijd scoren, is dat natuurlijk ontzettend klote."

Vlaar zag er bij beide tegentreffers niet goed uit. Eerst liet hij tien minuten voor tijd Ricky van Wolfswinkel te makkelijk binnenkoppen, waarna de 32-voudig international van Oranje zich acht minuten later door diezelfde Van Wolfswinkel simpel liet uitkappen en vervolgens toe moest kijken hoe de spits van Vitesse doelman Tim Krul voor de tweede keer passeerde.

"Wij hadden het gewoon in de eerste helft af moeten maken", analyseerde Vlaar. "Toen waren we beter. In de tweede helft waren we nog wel af en toe gevaarlijk uit spelhervattingen, maar hadden we het geluk net niet mee."

Europees voetbal

AZ moet nu via de play-offs Europees voetbal veiligstellen. De Alkmaarders kunnen eerst nog de komende twee competitiewedstrijden gebruiken om de verliespartij tegen Vitesse weg te spoelen.

"We moeten onszelf nu weer op gaan rapen. Ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren. Ik ben hier doodziek van. Je wilt aan de andere kant van de medaille staan."