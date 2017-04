Van Wolfswinkel bezorgt Vitesse historische winst op AZ in bekerfinale

In de tegenvallende eindstrijd brak Van Wolfswinkel tien minuten voor tijd pas de ban met een rake kopbal. AZ-doelman Tim Krul ging daarbij niet vrijuit. Acht minuten later scoorde Van Wolfswinkel opnieuw.

De 28-jarige spits is de eerste speler van Vitesse sinds Piet van Bochove in 1927 tegen Haarlem die scoort in een bekerfinale. Vitesse verloor destijds de eindstrijd en ook in 1912 en 1990 ging het mis. Voor viervoudig bekerwinnaar AZ is de nederlaag tegen Vitesse pas de tweede verloren bekerfinale, nadat het in 2007 tegen Ajax fout ging.

Maandag wordt Vitesse gehuldigd in het centrum van Arnhem. De club is door de bekerwinst volgend seizoen direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Europa League.

Bedenkelijk niveau

Het was AZ dat zondag in De Kuip het beste begon aan de eindstrijd. De ploeg van trainer John van den Brom joeg Vitesse op om een vroege voorsprong te forceren en dat lukte bijna. Een vrije trap na drie minuten van Derrick Luckassen eindigde op de lat.

Daarmee was het nog niet gedaan, want niet veel later kopte Rens van Eijden uit een corner voorlangs en Wout Weghorst kreeg een nog grotere kans. De spits van de Alkmaarders schoot net naast na een uitstekende lage voorzet van Alireza Jahanbakhsh.

Pas halverwege de eerste helft ging de Alkmaarse storm wat liggen en kreeg het fletse Vitesse meer lucht. De Arnhemmers waren echter niet bij machte het balbezit om te zetten in uitgespeelde kansen en dus zakte het spelpeil tot een bedenkelijk niveau. Voor rust gebeurde er niets noemenswaardigs meer voor beide doelen.

Kopbal

Aan het begin van de tweede helft durfde Vitesse de bal eindelijk naar voren te spelen en zowaar was er ook een Arnhems schot op doel. Nathan probeerde het vanaf een meter of twintig, maar hij kon Krul niet verontrusten. Een paar minuten later mocht ook Milos Rashica uithalen en hij ramde de bal bijna De Kuip uit.

AZ stelde daar niet meer tegenover dan een slap schot uit de draai van Joris van Overeem. Het spel na rust was dan ook niet veel beter van beide ploegen, maar met dank aan de supportersgroepen achter de doelen bleef het wel sfeervol.

Nadat drie corners van AZ wel gevaar, maar geen doelpunten opleverden leek de wedstrijd af te stevenen op een verlenging. Zover kwam het echter niet omdat het tien minuten voor tijd bijna uit het niets raak was voor Vitesse. Bij een voorzet vanaf rechts was Van Wolfswinkel eerder bij de bal dan de te afwachtende Krul en hij kopte bij de eerste paal binnen (1-0).

De Vitesse-fans veerden op en zagen dat het twee minuten voor tijd nog mooier werd voor hun club. Ditmaal klopte Van Wolfswinkel Krul met een geplaatst schot in de verre hoek. De spits, die afgelopen zomer na zeven jaar terugkeerde in Arnhem, bezorgde Vitesse zo de eerste prijs sinds de oprichting in 1892.