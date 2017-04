Vitesse start met Leerdam en Nathan, geen verrassingen bij AZ

Rechtsback Leerdam, die bezig is aan zijn laatste weken bij Vitesse, krijgt de voorkeur boven Kevin Diks. Captain Guram Kashia, Chelsea-huurling Matt Miazga en Arnold Kruiswijk completeren de defensie van trainer Henk Fraser.

Navarone Foor, Lewis Baker en Marvelous Nakamba vormen het middenveld en in de Arnhemse aanval houdt Nathan Adnane Tighadouini op de bank. Spits Ricky van Wolfswinkel mag weer starten nadat hij vorige week de Eredivisiewedstrijd tegen Feyenoord (2-0 verlies) miste door een schorsing. Milot Rashica is de derde aanvaller van Vitesse.

AZ-trainer John van den Brom had in de aanloop naar de finale geen geheimen. De Alkmaarse club start in de verwachte opstelling. Ben Rienstra, die al twee bekerfinales verloor, begint op de bank. In 2012 ging hij met Heracles Almelo onderuit tegen PSV (3-0) en in 2015 verloor hij met PEC Zwolle van FC Groningen (2-0).

Eerste prijs

Vitesse jaagt in De Kuip op de eerste prijs ooit in de 125-jarige clubhistorie. AZ staat pas vier jaar droog, nadat in 2013 PSV met 2-1 werd verslagen in de bekerfinale.

In totaal pakte AZ al vier keer de beker (1978, 1981, 1982 en 2013). De enige verloren bekerfinale van de Alkmaarders was in 2007 toen Ajax na 1-1 en strafschoppen te sterk was. Alleen de traditionele top drie won de beker vaker: Ajax (18), Feyenoord (12) en PSV (9).

De finale in De Kuip begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

Opstelling AZ: Krul; Svensson, Van Eijden, Vlaar, Haps; Luckassen, Van Overeem, Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos.

Opstelling Vitesse: Room, Leerdam, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Foor, Nakamba; Nathan, Van Wolfswinkel, Rashica.

De eindstrijd in De Kuip wordt live uitgezonden op NU.nl, in de NUsport-app en op SBS6. De uitzending begint om 17.00 uur, de aftrap in De Kuip is om 18.00 uur.