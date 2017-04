Chelsea stap dichter bij landstitel na ruime zege bij Everton

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Pedro Rodriguez brak in de 66e minuut de ban. De vleugelaanvaller schoot de bal van een meter of 25 met links op uiterst knappe wijze in de bovenhoek.

Dertien minuten later gooide Gary Cahill de wedstrijd in het slot. Everton-doelman Maarten Stekelenburg slaagde er niet in een vrije trap van Eden Hazard goed te verwerken, waarna de aanvoerder van Chelsea er als de kippen bij was om de bal in het lege doel te schuiven.

Drie minuten voor tijd deed Willian nog een extra duit in het zakje. De spelmaker was het eindstation van een fraai opgezette aanval.

Door de overtuigende zege vergrootte Chelsea het gat met runner-up Tottenham Hotspur tot zeven punten en hoeven de 'Blues' van de resterende vier wedstrijden er nog maar drie te winnen om zeker te zijn van het zesde kampioenschap in de clubgeschiedenis.