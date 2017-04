Belangrijke winst Chelsea op Everton, Tottenham verslaat Arsenal

Alle doelpunten bij Everton-Chelsea vielen in de tweede helft. Pedro Rodriguez brak in de 66e minuut de ban. De vleugelaanvaller schoot de bal van een meter of 25 met zijn 'mindere' linkervoet op uiterst knappe wijze in de bovenhoek.

Dertien minuten later gooide Gary Cahill de wedstrijd in het slot. Everton-doelman Maarten Stekelenburg slaagde er niet in een vrije trap van Eden Hazard optimaal te verwerken, waarna de aanvoerder van Chelsea er als de kippen bij was om de bal in het lege doel te schuiven.

Drie minuten voor tijd deed Willian nog een duit in het zakje. De spelmaker was het eindstation van een fraai opgezette aanval. Nathan Aké was vlak daarvoor als invaller in het veld gekomen.

Achtervolger Tottenham rekende later op de dag zonder Vincent Janssen af met rivaal Arsenal (2-0), waardoor de voorsprong van Chelsea vier punten blijf met nog iver duels te gaan. Dele Alli (55e minuut) en Harry Kane (strafschop in de 58e minuut) scoorden voor de Spurs.

Het Everton van trainer Ronald Koeman bleef op de zesde plek staan, maar is al zeker van Europees voetbal.

City

Achter Chelsea en Tottenham zijn Liverpool, Manchester City, Manchester United en Arsenal in een fel gevecht verwikkeld om de derde plaats, die eveneens een ticket voor de Champions League oplevert.

Liverpool en City bezitten allebei 66 punten. United heeft slechts één punt minder. Arsenal moet zes punten goedmaken op Liverpool en City, al heeft de ploeg van de geplaagde trainer Arsène Wenger wel een duel minder gespeeld.

City moest op bezoek bij Middlesbrough genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel, terwijl United voor eigen publiek niet verder kwam dan 1-1 tegen Swansea City.

Alvaro Negredo opende bij Middlesbrough-City in de 38e minuut de score namens de thuisploeg. Sergio Aguero was halverwege de tweede helft uit een door Marten de Roon veroorzaakte strafschop verantwoordelijk voor de 1-1. Calum Chambers leek Middlesbrough alsnog de zege te bezorgen, maar Gabriel Jesus maakte er nog 2-2 van.

United

United, met Daley Blind in de ploeg, kwam tegen Swansea wel op voorsprong. Wayne Rooney benutte in de blessuretijd van de eerste helft een makkelijk gegeven strafschop. Elf minuten voor tijd dompelde Gylfi Sigurdsson de equipe van coach José Mourinho in rouw door raak te schieten uit een vrije trap.

Bij Swansea stond er geen enkele Nederlander aan de aftrap. Leroy Fer betrad nog wel als invaller het veld. Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn behoorden niet tot de wedstrijdselectie.

