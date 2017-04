Strootman lijdt met Roma pijnlijke nederlaag in derby tegen Lazio

Halverwege was de stand 1-1. Keita Baldé zette Lazio op voorsprong en op slag van rust tekende Daniele De Rossi voor de gelijkmaker. Hij mocht een strafschop nemen die Strootman met een duidelijke schwalbe had versierd.

Na rust stelden Dusan Basta en nogmaals Baldé de winst voor Lazio veilig. In de slotminuut werd de schade voor Roma nog wat groter door een directe rode kaart voor Antonio Rüdiger.

Strootman speelde de hele wedstrijd namens de thuisploeg. De Vrij leek een blessure op te lopen en werd een kwartier voor tijd gewisseld bij Lazio. Hoedt was zijn vervanger.

Juventus

Door het pijnlijke verlies van nummer twee Roma is Juventus hard op weg naar de titel in de Serie A. Met nog vier speelrondes te gaan is het verschil tussen beide ploegen negen punten (84 om 75).

Napoli staat derde met 71 punten en speelt later zondag, om 20.45 uur, nog uit tegen Internazionale. Bij winst is de spanning in de strijd om een Champions League-ticket met Roma helemaal terug. Lazio is met 67 punten de nummer vier.

