Moyes noemt degradatie met Sunderland 'slechtste dag ooit in voetbal'

"Dit is mijn slechtste dag ooit in het voetbal", zei de Schot na afloop van het duel op de persconferentie.

Sunderland, dat dit seizoen 23 van de 34 wedstrijden verloor, leek degradatie nog minimaal een week uit te stellen in het duel met Bournemouth. Maar in de 88e minuut bezegelde Joshua King het lot van de 'Black Cats'.

Moyes: "Dit vat zo’n beetje het seizoen samen. Grote delen van de wedstrijd speelden we goed. We kregen denk ik vier of vijf goede kansen, maar maakten het niet af."

Supporters

De 54-jarige manager voelde zich vooral schuldig naar de supporters toe. "Het spijt me dat we het niet beter deden. Ik weet dat de mensen in dit deel van het land het vaak niet breed hebben, dus ik waardeer elke cent die ze aan de club spenderen."

Moyes, die in 2014 na een jaar werd ontslagen bij Manchester United, volgde afgelopen zomer Sam Allardyce op als manager van Sunderland. Over zijn toekomst bij de club wilde hij niets zeggen.

"Het is beter om op een ander moment over mijn toekomst te praten. Ik moet er zelf ook even over nadenken."

Sunderland speelde sinds het seizoen 2007/2008 onafgebroken op het hoogste Engelse niveau. De zesvoudig kampioen degradeerde eerder in 1997, 2003 en 2006 uit de Premier League.