'Vijfde titel op rij voor Bayern München is iets uitzonderlijks'

"De landstitel is de meest eerlijke prijs die er is en wij zijn nu voor het vijfde jaar op rij kampioen geworden. Dat is iets uitzonderlijks en iets ongelooflijks", jubelde Rummenigge na de 0-6 zege op VfL Wolfsburg die de 27e titel voor Bayern veiligstelde.

"We hebben wederom een goed seizoen gehad. Ik vind dat we de meer dan verdiende kampioen zijn."

Bayern kwam door de monsterzege in Wolfsburg op 73 punten uit 31 duels. Nummer twee RB Leipzig speelde eerder op zaterdag met 0-0 gelijk tegen Ingolstadt, waardoor het verschil met de koploper een onoverbrugbare tien punten is geworden.

De ploeg van Arjen Robben, die één keer scoorde tegen Wolfsburg, kon daardoor na het laatste fluitsignaal een feestje vieren in de Volkswagen Arena.

"Dit Bundesliga-seizoen was een fantastische ervaring", zei Ancelotti, die afgelopen zomer succestrainer Josep Guardiola opvolgde in München. "Het team heeft het geweldig gedaan. Ik moet deze fantastische club bedanken. Ik heb het geluk dat ik met deze geweldige spelers en voor deze geweldige fans mag werken."

Feestje

Ook Ancelotti, die eerder in zijn trainersloopbaan kampioen werd met AC Milan (2004), Chelsea (2010), Paris Saint-Germain (2013), vindt dat Bayern duidelijk de sterkste was in Duitsland dit seizoen.

"We hebben het beste voetbal gespeeld, dus we verdienen deze titel. Nu is het tijd om een feestje te vieren. Daarna gaan we ons zo goed mogelijk op volgend seizoen voorbereiden."

Aanvoerder Philipp Lahm zal er dan niet meer bij zijn. De 33-jarige verdediger neemt met zijn negende landstitel afscheid van Bayern.

"Het spreekt niet voor zich dat we al zoveel speelrondes voor het einde kampioen zijn", aldus Lahm. "Dit is een grootse prestatie van het team."

Bayern ontvangt de schaal pas na de laatste wedstrijd van het seizoen, op 20 mei thuis tegen SC Freiburg.