Robben evenaart record Cruijff met tiende landstitel in loopbaan

De 33-jarige Robben werd met Bayern voor de vijfde keer op rij en de zesde keer in totaal kampioen. Hij was met de 'Rekordmeister' de beste van Duitsland in 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 en dus dit jaar.

Veertien jaar geleden vierde Robben met PSV zijn eerste landstitel. In de jaren die volgden werd hij ook kampioen met Chelsea (2005 en 2006) en Real Madrid (2008).

Cruijff, die ruim een jaar geleden op 68-jarige leeftijd overleed, vierde acht van zijn tien kampioenschappen met Ajax.

De legendarische nummer 14 was met de Amsterdammers in de periode 1966-1968 de beste van Nederland, net als in 1970, 1972, 1973, 1982 en 1983. Daarnaast werd Cruijff kampioen met FC Barcelona (1974) en Feyenoord (1984).

Robben had zaterdag met een treffer en een assist een aandeel in de overwinning die tot de titel leidde met Bayern. Het VfL Wolfsburg van trainer Andries Jonker werd met liefst 0-6 verslagen.

Lahm

Philipp Lahm neemt na dit seizoen als recordhouder in Duitsland afscheid van de voetbalwereld. De aanvoerder van Bayern, net als Robben 33 jaar, werd al voor de negende keer kampioen in de Bundesliga.

Hij deelde het record met zijn oud-ploeggenoten Oliver Kahn, Mehmet Scholl en Bastian Schweinsteiger, die allemaal acht landstitels vierden met de grootmacht uit Beieren.

Bijzonder is ook de prestatie van middenvelder Thiago. De 26-jarige Spanjaard vierde zaterdag zijn achtste kampioenschap in negen jaar tijd. Hij deed dat eerst vier keer met FC Barcelona in Spanje en nu voor het vierde jaar op rij met Bayern.

Alleen in het seizoen 2011/2012 greep Thiago naast de titel. De spelmaker moest toen met Barcelona voorrang verlenen aan Real Madrid.

