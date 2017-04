Robben voor vijfde jaar op rij Duits kampioen met Bayern München

Bayern pakte de titel in stijl, want de 'Rekordmeister' won met liefst 0-6 op bezoek bij VfL Wolfsburg. Robben maakte de vierde treffer tegen de ploeg van Andries Jonker. David Alaba, Robert Lewandowski (2), Thomas Müller en Joshua Kimmich maakten de andere treffers.

Nummer twee RB Leipzig kwam zaterdagmiddag in eigen huis niet verder komen dan 0-0 tegen laagvlieger Ingolstadt, waardoor Bayern voor aanvang van het uitduel met VfL Wolfsburg al wist dat het aan een zege genoeg had om het kampioenschap veilig te stellen.

Het verschil tussen Bayern en RB Leipzig is nu tien punten, terwijl beide ploegen nog maar drie competitiewedstrijden hoeven te spelen.

De grootmacht uit Beieren krijgt de kampioensschaal na de laatste wedstrijd van het seizoen, op 20 mei thuis tegen SC Freiburg.

Hoofdprijzen

Voor Robben is het de zesde keer dat hij kampioen wordt met Bayern. Eerder deed de aanvoerder van Oranje dat in 2010, 2013, 2014, 2015 en 2016. In totaal heeft hij nu veertien hoofdprijzen gewonnen in acht seizoenen in München.

De 33-jarige Groninger mag zich alles bij elkaar voor de tiende keer landskampioen noemen, waarmee hij een Nederlands record van Johan Cruijff evenaart. In 2003 was Robben met PSV de beste van Nederland, in 2005 en 2006 werd hij Engels kampioen met Chelsea en in 2008 pakte hij de Spaanse titel met Real Madrid.

Robben maakte zaterdag in zijn 24e competitieduel van het seizoen zijn elfde goal door van rechts naar binnen te komen en in de korte hoek raak te schieten. Alleen topscorer Lewandowski (28 goals) was deze jaargang vaker trefzeker voor Bayern in de Bundesliga.

Ancelotti

Voor trainer Carlo Ancelotti is het de eerste titel met Bayern. Hij volgde afgelopen zomer de naar Manchester City vertrokken Josep Guardiola op als coach van de Duitse recordkampioen. De Italiaan werd eerder in zijn trainersloopbaan al wel kampioen met AC Milan (2004), Chelsea (2010), Paris Saint-Germain (2013).

Ancelotti kende geen vlekkeloos eerste seizoen in München, want hij werd eerder deze maand met zijn ploeg in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid. Afgelopen woensdag strandde Bayern in de halve finales van de Duitse beker tegen Borussia Dortmund.

In de Bundesliga is Bayern deze eeuw meer dan dominant. De ploeg uit München moest alleen in 2002, 2004, 2007, 2009, 2011 en 2012 de Duitse titel aan een andere club laten. Verdediger Philipp Lahm had een aandeel in negen van die kampioenschappen van Bayern, een Duits record.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, de nummer drie in de stand, speelde zaterdag tegen 1. FC Köln met 0-0 gelijk. 'BVB' verzamelde tot dusver 57 punten.

Verder klom Werder Bremen naar plek zes door een 2-0 zege op nummer vijf Hertha BSC, ging nummer zeven SC Freiburg met 3-0 onderuit bij hekkensluiter Darmstadt en won Borussia Mönchengladbach, dat negende staat, met 1-2 bij Mainz.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga