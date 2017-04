Benauwde zege Real in titelrace, Metgod degradeert met Granada

Real Madrid versloeg Valencia door een late treffer van Marcelo, die in de 86e minuut voor grote opluchting zorgde in Santiago Bernabeu. Vier minuten eerder had Daniel Parejo namens de bezoekers nog voor 1-1 gezorgd.

Cristiano Ronaldo zette Real in de eerste helft op voorsprong met de 367e competitiegoal uit zijn carrière. De 32-jarige Portugees verzuimde er in de 57e minuut 2-0 van te maken door een strafschop te missen. Dat moment werd Real uiteindelijk dus niet fataal.

Door de winst heeft de ploeg van trainer Zinedine Zidane nu 81 punten uit 34 wedstrijden. Daarmee is de voorsprong op achtervolger FC Barcelona, dat later zaterdag op bezoek gaat bij Espanyol en daarmee weer een duel voorloopt op de rivaal, drie punten.

Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de Primera Division. Real jaagt op de eerste titel sinds 2012. Sindsdien werd Barcelona drie keer kampioen en was Atletico Madrid één keer de beste van Spanje.

Granada

Nummer voorlaatst Granada heeft door het verlies tegen Sociedad met nog drie duels te gaan een onoverbrugbare achterstand van tien punten op de 'veilige' zeventiende plek.

Carlos Vela zette Sociedad op slag van rust op voorsprong. De Colombiaan Adrian Ramos, die eerst een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel, bracht Granada in de tweede helft op gelijke hoogte. Vlak voor tijd maakte Juanmi er 2-1 van.

Metgod, oud-speler van Real Madrid, werd vrijdag aangesteld als de rechterhand van hoofdtrainer Tony Adams, een oude bekende van de voormalig speler van Real Madrid. Hij werd drie weken geleden tot hoofdcoach benoemd.

Granada, dat in handen is van de Chinese zakenman Jiang Lizhang, speelde sinds het seizoen 2011/2012 onafgebroken op het hoogste niveau. Hekkensluiter Osasuna was al eerder zeker van degradatie uit de Primera Division. Ook Sporting Gijon, dat achttiende staat, kan degradatie nauwelijks ontgaan.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Primera Division