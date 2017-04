Barcelona blijft door derbyzege in punten gelijk met Real

Barcelona en Real staan daardoor in punten nog steeds gelijk aan kop van La Liga, maar Barça heeft wel een duel meer gespeeld.

De ploeg van Luis Enrique had zaterdagavond in de eerste helft moeite om een gaatje te vinden in de defensie van Espanyol, maar vlak na rust brak Luis Suarez de ban in de derby van Barcelona.

De oud-Ajacied, die in zijn laatste vijf wedstrijden niet had gescoord, profiteerde dankbaar van een mislukte terugspeelbal van Jurado. De Uruguayaanse spits pikte de bal op en prikte zijn 25e treffer van het seizoen binnen.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Ivan Rakitic op aangeven van Lionel Messi de voorsprong. Het slotakkoord was weer voor Suarez, die na een kolderieke blunder van Espanyol-verdediger Aaron Martin simpel de 0-3 kon maken.

Bij Barcelona maakte Neymar zijn rentree na een schorsing van drie wedstrijden.

Real Madrid

Real Madrid versloeg Valencia door een late treffer van Marcelo, die in de 86e minuut voor grote opluchting zorgde in Santiago Bernabeu. Vier minuten eerder had Daniel Parejo namens de bezoekers nog voor 1-1 gezorgd.

Cristiano Ronaldo zette Real in de eerste helft op voorsprong met de 367e competitiegoal uit zijn carrière. De 32-jarige Portugees verzuimde er in de 57e minuut 2-0 van te maken door een strafschop te missen. Dat moment werd Real uiteindelijk dus niet fataal.

Atletico Madrid, de huidige nummer drie van Spanje, had geen kind aan Las Palmas: 0-5. Kevin Gameiro (twee keer), Saul Ñiguez, Thomas en Fernando Torres scoorden.

Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Primera Division. Real, dat nog vier wedstrijden speelt, jaagt op de eerste titel sinds 2012. Sindsdien werd Barcelona drie keer kampioen en was Atletico één keer de beste van Spanje.

Granada

Granada, met assistent-trainer John Metgod voor het eerst op de bank, degradeerde door een 2-1 nederlaag tegen Real Sociedad. De nummer voorlaatst heeft door het verlies met nog drie duels te gaan een onoverbrugbare achterstand van tien punten op de 'veilige' zeventiende plek.

Carlos Vela zette Sociedad op slag van rust op voorsprong. De Colombiaan Adrian Ramos, die eerst een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel, bracht Granada in de tweede helft op gelijke hoogte. Vlak voor tijd maakte Juanmi er 2-1 van.

Metgod, oud-speler van Real Madrid, werd vrijdag aangesteld als de rechterhand van hoofdtrainer Tony Adams, een oude bekende van de voormalig speler van Real Madrid. Hij werd drie weken geleden tot hoofdcoach benoemd.

Granada, dat in handen is van de Chinese zakenman Jiang Lizhang, speelde sinds het seizoen 2011/2012 onafgebroken op het hoogste niveau. Hekkensluiter Osasuna was al eerder zeker van degradatie uit de Primera Division. Ook Sporting Gijon, dat achttiende staat, kan degradatie nauwelijks ontgaan.

Levante keert na een jaar juist terug in de Primera Division. De tweede club uit Valencia versloeg zaterdag Oviedo met 1-0 en kan niet meer lager dan de tweede plaats eindigen in de Segunda Division

