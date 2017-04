Sunderland degradeert uit Premier League, Celtic vernedert Rangers

Sunderland leek degradatie nog minimaal een week uit te stellen in het thuisduel met Bournemouth, maar in de 88e minuut bezegelde Joshua King het lot van de 'Black Cats' door de enige goal van de wedstrijd te maken: 0-1.

De ploeg van manager David Moyes heeft daardoor met nog vier wedstrijden te gaan een onoverbrugbare achterstand van dertien punten op de 'veilige' zeventiende plek van Hull City.

Sunderland speelde sinds het seizoen 2007/2008 onafgebroken op het hoogste Engelse niveau. De zesvoudig kampioen degradeerde eerder in 1997, 2003 en 2006 uit de Premier League.

Stoke City

Hull City pakte zaterdag zelf een punt op bezoek bij Southampton: 0-0. Dusan Tadic kreeg in de blessuretijd de ideale mogelijkheid om de thuisploeg de zege te bezorgen, maar de oud-speler van FC Groningen en FC Twente miste een penalty.

Hull City heeft nu een voorsprong van drie punten op de nummer achttien Swansea City en zeven punten op de nummer negentien Middlesbrough, maar die twee ploegen komen zondag nog in actie.

Het duel tussen de nummer twaalf Stoke City en de nummer veertien West Ham United bleef ook zonder doelpunten. Bruno Martins Indi had een basisplaats bij Stoke, terwijl Erik Pieters negentig minuten op de bank bleef.

Leicester City blijft winnen onder manager Craig Shakespeare. De regerend kampioen zegevierde door een doelpunt van Jamie Vardy vlak voor rust met 0-1 bij West Bromwich Albion en is inmiddels opgeklommen naar de elfde plaats.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League

Celtic

In de Schotse Premier League evenaarde Celtic de grootste overwinning ooit in een uitwedstrijd tegen aartsrivaal Rangers: 1-5.

Scott Sinclair, Leigh Griffiths, Callum McGregor, Dedryck Boyata en Mikael Lustig verzorgden de productie namens de 'Bhoys' in de zesde burenruzie van dit seizoen.

Kenny Miller deed bij een stand van 0-4 nog iets terug voor de Rangers, maar dat was niet meer dan een eretreffer in de derby van Glasgow. In 1897 won Celtic al eens met 0-4 van de rivaal.

Celtic verzekerde zich een kleine maand geleden al van de zesde Schotse landstitel op rij. De ongeslagen ploeg van manager Brendan Rodgers ondervindt dit seizoen nauwelijks concurrentie en speelde alleen vier keer gelijk. Nummer twee Aberdeen volgt op 27 punten. Rangers staat derde.

Aartsrivalen

Rangers FC keerde afgelopen zomer na vier seizoenen afwezigheid weer terug in de Premier League. De 54-voudig landskampioen, voorheen bekend als Glasgow Rangers, werd in 2012 vanwege financiƫle problemen teruggezet naar het vierde Schotse niveau.

De aartsrivalen uit Glasgow speelden dit seizoen zes Old Firms; vier in de competitie en twee in de beker. Vijf keer won Celtic en alleen in maart pakte Rangers een puntje op Celtic Park.