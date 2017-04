Celtic evenaart grootste uitzege ooit in Old Firm tegen Rangers

Scott Sinclair, Leigh Griffiths, Callum McGregor, Dedryck Boyata en Mikael Lustig verzorgden de productie namens de 'Bhoys' in de zesde burenruzie van dit seizoen.

Kenny Miller deed bij een stand van 0-4 nog iets terug voor de Rangers, maar dat was niet meer dan een eretreffer in de derby van Glasgow. In 1897 won Celtic al eens met 0-4 van de rivaal.

Celtic verzekerde zich een kleine maand geleden al van de zesde Schotse landstitel op rij. De ongeslagen ploeg van manager Brendan Rodgers ondervindt dit seizoen nauwelijks concurrentie en speelde alleen vier keer gelijk. Nummer twee Aberdeen volgt op 27 punten. Rangers staat derde.

Rangers FC keerde afgelopen zomer na vier seizoenen afwezigheid weer terug in de Premier League. De 54-voudig landskampioen, voorheen bekend als Glasgow Rangers, werd in 2012 vanwege financiƫle problemen teruggezet naar het vierde Schotse niveau.

De aartsrivalen uit Glasgow speelden dit seizoen vier Old Firms; vier in de competitie en twee in de beker. Vijf keer won Celtic en alleen in maart pakte Rangers een puntje op Celtic Park.