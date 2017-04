Jeugdinternational Aké heeft aanbod Ivoriaanse bond in beraad

De 22-jarige Aké is geboren in Den Haag en doorliep vrijwel alle vertegenwoordigende Nederlandse teams, maar heeft het aanbod van de Ivoriaanse voetbalbond in beraad.

Dat bevestigt de verdediger van Chelsea tegenover De Telegraaf. Aké wil zich voorlopig echter concentreren op de Engelse titelstrijd met de 'Blues'. De Londenaren staan bovenaan in de Premier League, met vier punten voorsprong op naaste belager Tottenham Hotspur.

Aké komt in aanmerking voor de 'Oranje Olifanten' omdat hij een Ivoriaanse vader en een Nederlandse moeder heeft. Interim-bondscoach Fred Grim van Oranje zou het "heel jammer" vinden als de linksbenige stopper voor het Afrikaanse land kiest.

"Nathan is in potentie een Nederlands elftal-speler", zegt Grim, die hem kent uit zijn tijd bij Jong Oranje. "Niet voor niets heeft hij alle Oranje-jeugdelftallen doorlopen en was hij er alle duels van Jong Oranje bij. Hij wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden voor het Nederlands elftal."

Oefeninterland

De eerstvolgende interland van Ivoorkust is uitgerekend tegen Oranje. Het vriendschappelijke duel wordt op 4 juni afgewerkt in de Rotterdamse Kuip. Voor Chelsea zit het seizoen er dan net op, dus Aké zou eventueel beschikbaar kunnen zijn voor de beoogde nieuwe bondscoach Dick Advocaat of diens collega Wilmots van Ivoorkust.

Aké verruilde in 2011 de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Chelsea. Op tweede kerstdag 2012 debuteerde hij in het eerste elftal van de Londenaren. Dit seizoen begon hij op huurbasis bij AFC Bournemouth, maar aan het begin van dit kalenderjaar werd hij teruggeroepen door manager Antonio Conte.

Sinds zijn terugkeer op Stamford Bridge speelde hij alleen drie keer in de FA Cup. Afgelopen zaterdag verving hij de zieke Gary Cahill in de gewonnen halve finale tegen Tottenham Hotspur (4-2). In de eindstrijd staat Chelsea volgende maand tegenover een andere stadgenoot, Arsenal.

Voor de KNVB zal de situatie met Aké herinnering oproepen aan de soap rond Hakim Ziyech. In oktober 2015 verkoos de toenmalige spelmaker van FC Twente de nationale ploeg van Marokko boven het Nederlands elftal.

