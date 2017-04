Mourinho noemt Aguero 'slimme Argentijn' na rode kaart Fellaini

"Ik heb het niet goed kunnen zien, maar ik denk dat het deels een rode kaart was en deels een zeer ervaren en slimme Argentijn", doelt Mourinho in gesprek met de BBC op Aguero.

Fellaini werd bij het duel in het Etihad Stadium zes minuten voor tijd van het veld gestuurd door scheidsrechter Martin Atkinson nadat hij met zijn hoofd een beweging maakte in de richting van het hoofd van de Argentijn. De City-aanvaller ging vervolgens naar het gras.

Mourinho bleef voorzichtig in zijn uitspraken, maar hij liet wel merken dat hij vond dat Aguero te veel maakte van het incident. "Ik zag Aguero net in de tunnel en hij heeft geen gebroken neus, geen breuk in zijn gezicht, zijn gezicht ziet er goed uit zoals altijd."

"Als Sergio niet naar het gras gaat, dan is het zeker geen rode kaart. Maar het is wel zo dat Marouane hem de kans gaf om dat te doen. Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat we een kwartier (met blessuretijd, red.) met tien man hebben gespeeld en dat de jongens geweldig waren in de manier waarop ze vochten voor een punt."

Bravo

Manchester City-manager Josep Guardiola baalde dat zijn ploeg wederom veel moeite had om te scoren. "Elke wedstrijd zal een gevecht zijn omdat we niet genoeg kansen creëren en niet genoeg scoren. Gelukkig hebben we plaatsing voor de Champions League nog in eigen hand."

City staat met nog vijf duels te spelen op de vierde plek, die aan het eind van het seizoen recht geeft op een ticket voor het miljoenenbal. Nummer vijf United heeft één punt minder. Nummer zes Arsenal heeft vijf punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.

Guardiola zal het in de beslissende fase van de Premier League waarschijnlijk moeten doen zonder Claudio Bravo De doelman verliet tegen United in de 79e minuut het veld per brancard. Hij werd vervangen door Caballero.

''Natuurlijk heeft hij een blessure, waarschijnlijk zijn we hem meerdere weken kwijt. Ik weet niet of we nog een beroep op hem kunnen doen dit seizoen'', zei Guardiola

Zondag moet City op bezoek bij het tegen degradatie strijdende Middlesbrough.