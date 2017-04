Bayern neemt huurling Coman (20) definitief over van Juventus

De recordkampioen uit München huurde de 20-jarige Franse international al sinds augustus 2015 van de Italiaanse topclub.

"Kingsley is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van ons team. Daarom hebben we besloten de optie te lichten", verklaart bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Hij is een veelbelovende speler. We zijn ervan overtuigd dat hij in de komende jaren van belang zal zijn."

Coman moet het bij Bayern tot dusver voornamelijk doen met een rol als invaller. De vleugelspeler heeft met onder anderen Arjen Robben, Franck Ribéry en Douglas Costa geduchte concurrentie.

Dortmund

Zonder Coman, die niet in de selectie zat, werd Bayern woensdag door Borussia Dortmund uitgeschakeld in de halve finales van de DFB Pokal (2-3). De ploeg van trainer Carlo Ancelotti wist voor de vijfde keer op rij niet te winnen en dat gebeurde zeventien jaar geleden voor het laatst.

Zaterdag krijgt de 'Rekordmeister' op bezoek bij VfL Wolfsburg de kans om een einde te maken aan de zegeloze reeks. Bayern gaat met nog vier wedstrijden te gaan aan kop in de Bundesliga. Achtervolger RB Leipzig geeft acht punten toe.

