Advocaat bevestigt gesprekken met KNVB over bondscoachschap

Eerder op de dag berichtte De Telegraaf al dat de 69-jarige Hagenaar samen met Ruud Gullit als assistent aan de slag zou gaan bij Oranje.

"Ja, ik heb Ruud Gullit gevraagd. Maar hij moet eerst zelf rondkomen met de KNVB en daarna kunnen we samen bij het Nederlands elftal aan de slag", zegt Advocaat in gesprek met de NOS. "Daar ben ik blij om, maar het is nog niet honderd procent rond."

Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB liet eerder weten voor 1 mei de opvolger van Danny Blind te willen presenteren.

Advocaat, momenteel trainer van Fenerbahçe, zegt niet voor 1 juni aan de slag te gaan als de onderhandelingen slagen. "Ik laat Fenerbahçe niet in de steek. Ik wil met Fenerbahçe een prijs winnen."

Kritiek

Advocaat was al bondscoach van het Nederlands elftal in de periodes 1992-1994 en 2002-2004. Vorig jaar augustus vertrok hij als assistent van toenmalig bondscoach Blind om bij Fenerbahçe aan de slag te gaan.

Kritiek op zijn keuze om nu toch weer terug te keren bij Oranje begrijpt de oud-trainer van onder meer PSV niet. "Ik pak de handschoen juist op", laat hij weten.

Eerder deze week benaderde de KNVB Henk ten Cate om bondscoach te worden, maar naar eigen zeggen legde hij het aanbod naast zich neer. De 62-jarige trainer heeft niet het gevoel dat de bond volledig achter hem staat.

Grim

De KNVB is al een maand op zoek naar een opvolger van Blind, die eind maart werd ontslagen na de 2-0 nederlaag van Oranje tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie. In het oefenduel met Italië (1-2 verlies) dat enkele dagen later volgde zat Fred Grim als interim-bondscoach op de bank.

Het Nederlands elftal komt op 31 mei weer in actie. Dan staat de oefenwedstrijd in en tegen Marokko op het programma.