Primeur met doellijntechnologie en videoarbitrage bij bekerfinale

De KNVB meldt daarmee de eerste voetbalbond te zijn die in een officiële wedstrijd gebruik maakt van beide hulpmiddelen.

Tot dusverre was het zo dat bij duels waar de scheidsrechter hulp kreeg van de techniek, dat gebeurde door doellijntechnologie óf de videoscheidsrechter.

"Als bestuurders hebben wij onze verantwoordelijkheid om voetbal eerlijker te maken en de scheidsrechter te helpen met de middelen die ons anno 2017 ter beschikking staan", aldus Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal bij de KNVB.

Het duel tussen Vitesse en AZ in De Kuip wordt geleidt door scheidsrechter Danny Makkelie. Mario Diks en Hessel Steegstra zullen de grensrechters zijn in Rotterdam, terwijl Jochem Kamphuis de vierde official is.

Van Boekel

Het was al bekend dat in de finale gebruik zou worden gemaakt van de videoscheidsrechter. Pol van Boekel zal de wedstrijd vanuit het Replay Centre in Hilversum volgen via alle mogelijke camerabeelden en hij kan het arbitrale kwartet op het veld bijstaan bij wedstrijdbepalende spelsituaties.

Dit seizoen werd in de Eredivisie in de stadions van Ajax en Feyenoord getest met doellijntechnologie. Het hulpmiddel speelde in februari een doorslaggevende rol tijdens Feyenoord-PSV (2-1) bij een eigen doelpunt van PSV-keeper Jeroen Zoet.

De video-scheidsrechter speelde een hoofdrol in zowel de kwartfinales als have finales van de KNVB-beker. Bij FC Utrecht-SC Cambuur draaide arbiter Van Boekel zijn beslissing om de thuisploeg een strafschhop te geven terug en tijdens de halve eindstrijd tussen AZ en Cambuur werd op advies van video-arbiter een late treffer van AZ afgekeurd.

De wedstrijd begint zondag om 18.00 uur. Vitesse bereikte de finale door van Sparta Rotterdam te winnen in de halve finale. AZ schakelde Cambuur uit.

De bekerfinale wordt zondag live uitgezonden op NU.nl, in de NUsport-app en op SBS6. De uitzending begint om 17.00 uur, de aftrap in De Kuip is om 18.00 uur.