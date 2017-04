Robben vindt dat Bayern bekeruitschakeling aan zichzelf te wijten heeft

De 'Rekordmeister' ging woensdagavond in eigen huis met 2-3 onderuit. In de tweede helft werd een 2-1 voorsprong uit handen gegeven.

Onder anderen Robben liet een enorme kans liggen op 3-1. "Dit is echt een teleurstelling. We hebben het aan onszelf te wijten. Als we de kansen hadden afgemaakt, hadden we gewoon de finale gehaald", zei de aanvoerder van Oranje.

Bayern wist voor de vijfde keer op rij niet te winnen. Dat gebeurde liefst zeventien jaar geleden voor het laatst. Desondanks maakt Robben, die eerder met zijn club door Real Madrid werd uitgeschakeld in de Champions League, zich geen zorgen.

"We zijn beide keren onnodig uitgeschakeld", aldus de 33-jarige aanvaller. "Met het karakter van de ploeg zit het wel goed, al was het vandaag even iets minder."

Ancelotti

Bayern-trainer Carlo Ancelotti was het roerend met Robben eens. "Het is inderdaad een teleurstelling. Vooral in de eerste helft speelden we goed en we hadden de 3-1 moeten maken. Onze grootste fout was het missen van de kansen", oordeelde de Italiaan.

"Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over ons seizoen. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en we willen nog kampioen worden."

In de Bundesliga verdedigt Bayern een voorsprong van acht punten op achtervolger RB Leipzig. Zaterdag krijgt de ploeg van Robben op bezoek bij het VfL Wolfsburg van trainer Andries Jonker de kans om een einde te maken aan de zegeloze reeks.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga