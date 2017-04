'Advocaat en Gullit gaan aan de slag bij Nederlands elftal'

Volgens het dagblad staan alleen nog enkele praktische zaken de afronding van de aanstelling van Advocaat als bondscoach in de weg.

Gullit wordt de rechterhand van de huidige coach van Fenerbahçe. De 54-jarige Amsterdammer had woensdag een gesprek met de KNVB.

De voetbalbond is volgens De Telegraaf toen ook begonnen met de officiële invulling van de contracten van Advocaat en Gullit.

Advocaat was al twee keer eerder bondscoach van Oranje (1992-1994, 2002-2004). Gullit zal een belangrijke rol in de technische staf krijgen.

Henk ten Cate

Eerder deze week benaderde de KNVB Henk ten Cate om bondscoach te worden. Maar naar eigen zeggen legde hij het aanbod naast zich neer. De 62-jarige trainer heeft niet het gevoel dat de bond volledig achter hem staat.

Zowe Ten Cate als Advocaat spraken de afgelopen dagen uitgebreid met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB.

Nadat Fred Rutten bedankte als mogelijke assistent van Ten Cate zou Van Breukelen volgens Voetbal International tegen Ten Cate gezegd hebben dat Advocaat ook nog een mogelijke kandidaat is voor het bondscoachschap. Ten Cate was verbijsterd over deze ommezwaai en wilde niet langer verder gaan met de sollicitatieprocedure.

Turkse competitie

Uit het gesprek van Advocaat met Van Breukelen bleek dat de ervaren trainer graag met Gullit wil samenwerken. Gullit had tot het gesprek van woensdag geen enkel contact gehad met de KNVB of de technisch directeur. Wel had hij al in het openbaar gezegd een functie bij Oranje interessant te vinden.

Vorig jaar lukte het Van Breukelen nog niet om Gullit te strikken als assistent van toenmalig bondscoach Danny Blind. Gullit is niet werkzaam bij een club maar heeft wel contracten met grote televisieomroepen en is ook columnist bij De Telegraaf.

Advocaat ligt nog tot 1 juni vast in Istanbul en de Turkse competitie duurt nog tot 4 juni. Wil de Hagenaar op de bank zitten bij de eerstvolgende (oefen)wedstrijd tegen Marokko op 31 mei dan moet hij eerst toestemming krijgen van de president van Fenerbahçe om de club te verlaten voor de laatste wedstrijden van de Süper Lig.

Oefenduel

De KNVB is al een maand op zoek naar een opvolger van Blind, die eind maart werd ontslagen na de 2-0 nederlaag van Oranje tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie.

Louis van Gaal, Ronald Koeman, Frank de Boer en de Duitser Roger Schmidt lieten al weten geen trek in de functie te hebben.

Van Breukelen zei een week geleden voor 1 mei een nieuwe bondscoach te willen presenteren. Het Nederlands elftal komt op 31 mei weer in actie. Dan staat een oefenwedstrijd in en tegen Marokko op het programma.