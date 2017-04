FIFA zet videoscheidsrechter in bij WK 2018

"We hebben alleen maar positieve geluiden gehoord over de testen met de videoscheidsrechter. Dat was voor ons reden om het hulpmiddel definitief in te zetten bij het WK", aldus Infantino volgens de BBC.

De 47-jarige Zwitser sprak in november al zijn hoop uit dat bij het mondiale eindtoernooi over een jaar gebruik kan worden gemaakt van de videoscheidsrechter. Ook spelregelcommissie IFAB was positief.

De KNVB heeft al regelmatig getest met het technologische hulpmiddel, waarmee beslissingen over onder meer doelpunten, rode kaarten en strafschoppen teruggedraaid kunnen worden op basis van de beelden.

Ajax-Willem II

De videoscheidsrechter werd in Nederland voor het eerst ingezet bij de bekerwedstrijd tussen Ajax en Willem II in september vorig jaar. Dat was tevens een wereldwijde primeur.

In dat duel werd Anouar Kali met rood uit het veld gestuurd op advies van videoscheidsrechter Pol van Boekel. Danny Makkelie, destijds de arbiter op het veld, had in eerste instantie geel getrokken voor de grove charge.

Ook in de halve finales van het bekertoernooi testte de KNVB met het hulpmiddel. In december tijdens het WK voor clubs in Japan werd voor het eerst op een toernooi van de FIFA gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter.