Feyenoord verlengt contract Kongolo tot medio 2019

Kongolo doorliep de gehele jeugdopleiding van Feyenoord en is bezig aan zijn vijfde seizoen in de hoofdmacht.

De drievoudig international heeft 106 competitiewedstrijden achter zijn naam staan voor de huidige koploper in de Eredivisie.

Kongolo is al de vijfde Feyenoorder die dit kalenderjaar tussentijds zijn contract verlengt. De club legde eerder al Sven van Beek (2019), Karim El Ahmadi (2019), Bilal Basaçikoglu (2020) en Rick Karsdorp (2021) langer vast.

Belangrijk

Technisch directeur Martin van Geel is in zijn nopjes met het nieuwe contract van Kongolo. "Terence is inmiddels al een aantal seizoenen een belangrijke speler, ook omdat hij als centrale verdediger én linksback uit de voeten kan."

"Ik ben er nog altijd van overtuigd dat hij in de toekomst een vergelijkbare stap kan maken als andere spelers die via onze jeugdopleiding in het eerste elftal zijn doorgebroken, zoals Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Jordy Clasie."

Kongolo, die vorig seizoen met Feyenoord de KNVB-beker veroverde, hoopt zondag de landstitel te pakken. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst koestert een voorsprong van vier punten op naaste belager Ajax en is bij een zege zondag op Excelsior kampioen. De wedstrijd op Woudestein begint om 14.30 uur.

