Joey Barton (34) anderhalf jaar geschorst wegens gokken op 1260 duels

Barton heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen de schorsing, omdat hij beseft dat zijn loopbaan anders over is. "Dit besluit dwingt me voortijdig een punt te zetten achter mijn loopbaan", schrijft Barton in een verklaring.

Tussen maart 2006 en mei 2016 heeft Barton liefst 1260 weddenschappen op voetbalwedstrijden afgesloten. Het is voor spelers niet toegestaan om te gokken, ook niet op duels waar zij zelf niet bij betrokken zijn.

De schorsing voor Barton geldt voor alle activiteiten in de voetbalwereld. De eenmalig international van Engeland moet bovendien een boete van 30.000 pond (35.000 euro) betalen.

Schandalen

Barton speelde het afgelopen halfjaar veertien duels voor Burnley, waarin hij eenmaal trefzeker was. De club staat momenteel op de zestiende plek in de Premier League. Zondag was Barton nog basisspeler in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Manchester United.

De schorsing van Barton is zeker niet het eerste incident in zijn carrière. In november werd zijn contract bij het Schotse Rangers FC nog ontbonden na een ruzie met een teamgenoot.

Jaren geleden kwam hij al in opspraak omdat hij bij een uit de hand gelopen kerstborrel bij Manchester City een sigaar drukte in het oog van jeugdspeler Jamie Tandy.

Barton speelde behalve voor Bunrley, Rangers en City voor Newcastle United, Queens Park Rangers en Olympique Marseille.