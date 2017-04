KNVB herkent zich niet in uitspraken Ten Cate

"De baan is mij maandagavond toegezegd'', zei de Amsterdammer in De Telegraaf. "Maar ik heb besloten dat niet te doen.''

Volgens de 62-jarige trainer van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten stond nog niet de hele KNVB achter zijn benoeming. "Als je zo'n verantwoordelijke baan aanneemt, voor mij de meest eervolle in het Nederlandse voetbal, is het essentieel dat de hele organisatie daar achter staat, anders wordt het geen succes."

De KNVB is een andere lezing toegedaan. "De KNVB herkent zich niet in de publiciteit van vanochtend rond de vacature voor de bondscoach'', zegt een woordvoerder van de bond. "Maar we reageren verder niet."

Advocaat

Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB, bevestigde eerder wel dat er in Abu Dhabi uitvoerig is gesproken met Ten Cate, die na dit seizoen vertrekt bij Al-Jazira. De oud-doelman reisde vervolgens naar Istanbul voor een onderhoud met Fenerbahçe-trainer Dick Advocaat.

Van Breukelen vertelde na de gesprekken dat hij waarschijnlijk eind deze week duidelijkheid zou scheppen over de nieuwe bondscoach.

Ten Cate beweert dat Van Breukelen hem maandagavond de functie al heeft toegezegd. Een dag later zou de technisch directeur hem opnieuw hebben gebeld om te vertellen dat de KNVB toch meer bedenktijd nodig heeft. Dat was voor Ten Cate reden om zich terug te trekken.

Door het afhaken van Ten Cate lijkt de weg vrij voor een terugkeer van Advocaat bij Oranje. Hij was al twee keer eerder bondscoach van Oranje (1992-1994 en 2002-2004) en vorig jaar was hij korte tijd assistent van bondscoach Danny Blind. Na een aanbieding van Fenerbahçe vertrok Advocaat plotseling bij Oranje.

Schmidt

De KNVB is al een maand op zoek naar een opvolger van Blind, die eind maart werd ontslagen na de 2-0 nederlaag van Oranje tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie. Louis van Gaal, Ronald Koeman, Frank de Boer en de Duitser Roger Schmidt lieten voor Ten Cate al weten geen trek in de functie te hebben.

Het Nederlands elftal komt op 31 mei weer in actie. Dan staat een oefenwedstrijd in en tegen Marokko op het programma. Daarna wordt er ook nog geoefend tegen Ivoorkust (4 juni) als voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op 9 juni.