FA stelt Moyes in staat van beschuldiging na 'onverantwoord gedrag'

Moyes liet zich halverwege maart na de thuiswedstrijd tegen Burnley (0-0) gaan. Hij was niet gediend van de manier van interviewen van Vicki Sparks van de BBC. Zij vroeg Moyes onder meer of zijn positie door het puntenverlies onder druk was komen te staan.

Na het interview zei Moyes: "Ook al ben je een vrouw. De volgende keer dat je hier bent moet je oppassen. Je kunt een klap krijgen." Hij dacht waarschijnlijk dat de camera's uit stonden, al hij zei hij het wel op grappende wijze.

Enkele dagen nadat beelden van het incident met Sparks naar buiten kwamen maakte Moyes op een persconferentie excuses voor zijn gedrag. Sunderland bleef achter de trainer staan en de BBC zei dat het incident juist is afgehandeld. De FA neemt daar echter geen genoegen mee. Moyes heeft tot 3 mei de tijd om te reageren op de aanklacht.

Degradatie

In de laatste weken van de competitie strijdt Moyes met Sunderland tegen degradatie. De club uit het noorden van Engeland is hekkensluiter in de Premier League. Het verschil met Hull City, dat de veilige zeventiende plek bezet, bedraagt twaalf punten.

Sunderland heeft nog zes duels te spelen. Woensdagavond staat de uitwedstrijd tegen Middlesbrough op het programma.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League