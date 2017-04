Aboutaleb: 'Alleen huldiging op Coolsingel bij goed gedrag Feyenoord-fans'

Dat stelt Aboutaleb in de nieuwe aflevering van de NUsport-serie Dromen van de Coolsingel, waarin een fanatieke Feyenoord-supporter toeleeft naar het aanstaande kampioenschap van zijn club.

"Ik houd de spanning erin", aldus Aboutaleb. "We zijn op alles voorbereid, ook op een huldiging op de Coolsingel", "Eén van de belangrijkste criteria is het gedrag van de Feyenoordfans de komende wedstrijden."

"Als alles fantastisch verloopt en iedereen zich netjes gedraagt én als Feyenoord kampioen wordt, dan zou het natuurlijk heel idioot zijn om niet mee te werken aan een huldiging op de Coolsingel. Dan wordt het voor mij heel moeilijk om 'nee' te zeggen."

Details

Het is onduidelijk of de huldiging van Feyenoord elders plaatsvindt, of dat er helemaal geen huldiging wordt gehouden bij eventueel wangedrag van Feyenoordfans.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam wil desgevraagd alleen zeggen dat de gemeente "een paar dagen voor de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord alle details over de huldiging bekendmaakt. Tot die tijd doen wij geen mededelingen."

Feyenoord kan in de 33e speelronde van de Eredivisie op 7 mei kampioen worden als de uitwedstrijd tegen stadgenoot Excelsior wordt gewonnen. Een week later volgt eventueel een nieuwe kans in de laatste speelronde waarin Feyenoord thuis speelt tegen Heracles Almelo.

Ongeregeldheden

Begin april werden achttien Feyenoord-aanhangers opgepakt na ongeregeldheden in Rotterdam. Die ontstonden toen supporters op het Stadhuisplein de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (2-1) volgden.

Vorig jaar werd Feyenoord nog op de Coolsingel gehuldigd na de winst van de KNVB-beker. Dat werd toen tot onvrede van veel supporters op maandagochtend na de gewonnen finale tegen FC Utrecht gedaan.

Een online petitie om de huldiging ditmaal op zondag te laten plaatsvinden, werd door ruim 22.000 mensen ondertekend.

Feyenoord werd in 1999 voor het laatst landskampioen. De huldiging op de Coolsingel liep toen uit op hevige rellen, waarbij de politie gericht schoot op relschoppers. Drie raddraaiers werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.