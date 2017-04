Conte maakte zich geen zorgen over gebrek aan goals bij Costa

"Het is normaal dat Costa er moeite mee had dat hij een tijd niet scoorde", stelde Conte op de persconferentie na de wedstrijd op Stamford Bridge. "Voor een spits is dat erg belangrijk. Doelpunten maken is zijn leven."

De 28-jarige Costa maakte zijn laatste doelpunt voor Chelsea begin maart. Toch bleef Conte de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan opstellen. "Ik heb hem altijd gezegd dat ik erg tevreden ben met zijn werk voor het team. In sommige omstandigheden was hij erg ongelukkig, maar ik was altijd vol vertrouwen over hem."

"Na de wedstrijd tegen Tottenham van zaterdag heb ik gezegd dat hij de goals tot het einde van het seizoen zou bewaren. Nu moet hij doorgaan met scoren."

Door zijn twee goals tegen Southampton bracht Costa bracht zijn doelpuntentotaal op negentien. Daarmee hoeft hij alleen Romelu Lukaku van Everton en Harry Kane van Tottenham Hotspur boven zich te dulden op de topscorerslijst van de Premier League.

Psychologisch

Conte sprak verder van een psychologisch sterk optreden van zijn ploeg tegen Southampton. Eerder deze maand verloor koploper Chelsea in de Premier League van Crystal Palace en Manchester United, waardoor de concurrentie weer wat hoop heeft gekregen in de titelstrijd.

"Dit is een belangrijke zege voor ons. Na de nederlaag tegen Manchester United hebben we ten koste van Tottenham de finale van de FA Cup gehaald en nu hebben we van Southampton gewonnen, een zware wedstrijd tegen sterk team", zei de Italiaanse trainer.

"Die twee wedstrijden waren echt een psychologische test voor ons, maar de antwoord van het team was uitstekend. De spelers hebben keihard gewerkt en wilden deze wedstrijden echt winnen."

Titelstrijd

Met nog vijf duels te spelen koestert Chelsea een voorsprong van zeven punten op stadgenoot Tottenham, dat nog wel een wedstrijd moet inhalen. Conte heeft vertrouwen in het competitieslot. "Nu moeten we uitrusten en ons voorbereiden op de volgende zware wedstrijd tegen Everton."

"De strijd om het kampioenschap is nog totaal open. Maar ik weet dat we klaar zijn om tot het einde te knokken. We mogen trots zijn op wat we bereikt hebben dit seizoen, maar dit moeten we tot het einde zien vast te houden."

De wedstrijd tussen Everton en Chelsea begint zondag om 15.05 uur (Nederlandse tijd) op Goodison Park.

