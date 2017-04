Koploper Chelsea begaat geen misstap, Frankfurt naar Duitse bekerfinale

Het Londense team van Antonio Conte zegevierde aan de hand van Diego Costa met 4-2 op Stamford Bridge en vergrootte daardoor de voorsprong op naaste belager en stadgenoot Tottenham Hotspur weer tot zeven punten.

De nummer twee van de Premier League komt woensdag echter nog in actie in de derby tegen Crystal Palace. Chelsea heeft na 33 wedstrijden 78 punten, de Spurs volgen met 71. Southampton staat in de middenmoot met veertig punten.

Vorige week ging Chelsea nog onderuit bij het Manchester United van oude bekende José Mourinho (2-0), maar die misstap werd dinsdag weer hersteld.

Zonder Nathan Aké rekende de lijstaanvoerder relatief eenvoudig af met Southampton, dat geen beroep deed op bankzitter Jordy Clasie en de nog altijd geblesseerde Virgil van Dijk.

Jubileumgoal

Eden Hazard had de 'Blues' al na vijf minuten voorsprong gezet. De Belgische dribbelaar kon aanleggen in het strafschopgebied en krulde de bal fraai in de verre hoek achter doelman Fraser Forster.

Twintig minuten later stond het echter al weer gelijk via Oriol Romeu, die Chelsea-goalie Thibaut Courtois van dichtbij verschalkte. Toch zocht de thuisploeg de kleedkamer met een goed gevoel op, want op slag van rust liet Gary Cahill het Londense publiek weer juichen met een rake kopbal.

Nog geen tien minuten na de hervatting vergrootte Costa de marge met zijn jubileumgoal. De Spaanse spits kopte een perfecte voorzet van Cesc Fabregas in het Southampton-doel en tekende zo voor zijn vijftigste treffer in de Premier League.

In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd breidde Costa de marge nog verder uit na een dubbele één-twee met Hazard en Pedro, maar vlak voor tijd verzachtte Ryan Bertrand het leed voor Southampton met de wonderschone 4-2.

DFB-Pokal

Eintracht Frankfurt plaatste zich voor het eerst sinds 2006 weer voor de Duitse bekerfinale door na een penaltyserie af te rekenen met Borussia Mönchengladbach: 6-7. Na 120 minuten spelen stond het 1-1 in het Borussia-Park.

Viervoudig bekerwinnaar Frankfurt (1974, 1975, 1981, 1988) kruist in de finale de degens met bekerhouder Bayern München of Borussia Dortmund. Die kraker wordt woensdagavond gespeeld in de Allianz Arena.

Atletico

In Spanje verloor Atletico Madrid definitief aansluiting met de top. De nummer drie van Primera Division ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Villarreal. Roberto Soriano maakte in de 82e minuut de winnende goal in Estadio Vicente Calderon.

Daardoor bleef de halvefinalist in de Champions League op 68 punten steken, zeven minder dan FC Barcelona en Real Madrid. De koplopers hebben bovendien respectievelijk nog één en twee wedstrijden tegoed. Atletico kan qua punten ook weer achterhaald worden door Sevilla.

Coupe de France

Angers plaatste zich ten koste van En Avant de Guingamp voor de eindstrand van de Coupe de France, het belangrijkste bekertoernooi van Frankrijk. De thuisploeg won met 2-0 in het Stade Raymond Kopa.