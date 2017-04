De Groot en Pothuizen nemen honneurs bij NEC waar na ontslag Hyballa

Dat maakt de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, die de laatste zeven competitiewedstrijden verloor, dinsdag bekend op de website.

De Groot fungeert voorlopig als hoofdtrainer en zal worden geassisteerd door Pothuizen. De oud-spelers van de club hadden dit seizoen de leiding over het beloftenelftal van NEC. Jeffrey Leiwakabessy moet een verbindende rol tussen spelers en technische staf gaan vervullen.

Technisch manager Edwin de Kruijff kan nog niet zeggen of De Groot en Pothuizen het seizoen ook afmaken. "De club en met name ook de selectie heeft in deze belangrijke periode baat bij rust. Een definitieve beslissing hopen we op korte termijn te kunnen nemen."

De Groot, die al sinds het seizoen 1993/1994 deel uitmaakt van de technische staf, begint aan zijn vierde termijn als interim-trainer. De 57-jarige clubicoon krijgt daarbij hulp van Pothuizen, die als speler twaalf seizoenen uitkwam voor NEC.

Brandts

Het is nog onduidelijk of Brandts verbonden blijft aan de club. De oud-international is het niet eens met het ontslag van Hyballa en weigert voorlopig op het trainingsveld te verschijnen. Eerder deed ook een andere assistent, Remco ten Hoopen, al een stap terug na het congé van de Duitser.

NEC bezet na twaalf nederlagen in de laatste dertien wedstrijden de voorlaatste plek in de Eredivisie en moet daarom vrezen voor deelname aan de play-offs om promotie/degradatie. Het gat met de 'veilige' vijftiende plek is twee punten.

Rechtstreekse degradatie is ook nog mogelijk voor de Nijmegenaren, die in 2014 voor het laatst afdaalden naar de Jupiler League. In de resterende twee speelronden wachten AZ (thuis) en sc Heerenveen (uit). Twee punten zijn genoeg voor handhaving.

