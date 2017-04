Jill Roord maakt 'heel mooie stap' van FC Twente naar Bayern München

Roord heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Bayern München, zo meldt de Duitse topclub dinsdag.

"Jill is een jonge, zeer talentvolle aanvallende middenvelder", zegt Bayern-trainer Thomas Wörle. "Ze is technisch sterk, heeft veel spelintelligentie en is gevaarlijk voor het doel. Ze kan bij ons de volgende stap in haar ontwikkeling zetten."

Roord speelde sinds het seizoen 2012/2013 meer dan honderd competitieduels voor FC Twente. De middenvelder werd in 2013, 2014 en 2016 kampioen met de Tukkers. Vorig seizoen was de veertienvoudig international van Oranje met 21 treffers topscorer van de Eredivisie Vrouwen.

Stap

"Ik ben heel blij met deze heel mooie stap", zegt Roord op de site van FC Twente. "Vorig seizoen was er al interesse, maar toen vond ik het te vroeg."

"Nu heb ik het gevoel er helemaal klaar voor te zijn en ook toe te zijn aan een andere competitie en een andere omgeving. Natuurlijk ben ik ook erg blij dat de interesse van Bayern gebleven is, want dat is niet vanzelfsprekend."

Spits Vivianne Miedema, de vedette van de Oranjevrouwen, komt al sinds medio 2014 uit voor Bayern. Haar contract bij de Duitse topclub loopt na dit seizoen af.