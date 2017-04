Hiariej besluit na tien seizoenen te vertrekken bij FC Groningen

Groningen-directeur Hans Nijland bevestigde het vertrek van Hiariej dinsdag in de nieuwsbrief van de club. "Wij hebben hem onlangs een aanbieding gedaan om zijn aflopende contract bij FC Groningen te verlengen", aldus Nijland.

"Tom heeft hierover nagedacht en ons uiteindelijk laten weten niet in te gaan op de aanbieding. Dat respecteren wij uiteraard. Wij hebben daarop besloten niet verder met elkaar in gesprek te gaan en dat onze wegen zich na dit seizoen zullen gaan scheiden."

Hiariej speelde vanaf 1999 in de jeugd van FC Groningen en maakte in 2007 onder Ron Jans zijn debuut voor het eerste elftal. In totaal speelde hij 153 competitieduels voor de 'Trots van het Noorden', waarin hij drie keer scoorde. Binnen de huidige selectie heeft Hiariej de meeste Eredivisiewedstrijden namens Groningen achter zijn naam. Hij won in 2015 met Groningen de KNVB-beker.

Ondanks zijn dienstverband van tien jaar slaagde Hiariej er nooit echt in om een vaste basisplaats te veroveren. Tweemaal werd hij verhuurd, in 2012/2013 aan FC Emmen en in 2015/2016 aan SC Cambuur.

Competitieslot

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, op 7 mei tegen PSV, zal er afscheid genomen worden van de spelers die het Noordlease Stadion gaan verlaten, waaronder Hiariej. Een week later sluit de ploeg van Ernest Faber de competitie af met een uitwedstrijd tegen FC Twente.

Groningen staat momenteel op de tiende plaats in de Eredivisie. De club heeft nog een kans om de play-offs voor Europees voetbal te halen.

