Oranjevrouwen treffen Noorwegen ook in WK-kwalificatie

Dat heeft de loting dinsdag uitgewezen.

De Oranjevrouwen zaten in pot 2 en wisten dus dat ze één ploeg zouden loten die op papier sterker is. Noorwegen is de wereldkampioen van 1995, de olympisch kampioen van 2000 en de huidige nummer elf van de FIFA-ranking. Nederland staat één plaats lager op die lijst.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ontliep onder meer Duitsland en Engeland, respectievelijk de nummer vier en drie van het laatste WK in 2015 en de nummer één en vier van de FIFA-ranking.

Ierland is de nummer 32 van de wereld, terwijl Slowakije (41e) en Noord-Ierland (55e) nog wat lager staan.

Play-off

Alleen de winnaars van de zeven kwalificatiegroepen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2019, waarvoor gastland Frankrijk al geplaatst is.

Van alle nummers twee wordt een klassementje gemaakt van de resultaten in de wedstrijden tegen de nummer één, drie en vier van de poule. De top vier van deze ranglijst speelt een play-off (twee rondes met dubbele ontmoetingen) om het laatste Europese WK-ticket.

De WK-kwalificatieduels worden gespeeld tussen september 2017 en september 2018. De play-off-duels zijn in oktober en november 2018.

EK

De Oranje Leeuwinnen zaten voor het WK in 2015 ook al in de kwalificatiegroep met Noorwegen. Toen werd Nederland tweede in de groep achter de Noorse voetbalsters en plaatste het zich via de play-offs tegen Italië voor de eindronde in Canada.

De Oranjevrouwen strandden bij hun WK-debuut in de achtste finales tegen Japan (1-2). Die Aziatische vrouwen moesten in de finale buigen voor de Verenigde Staten (5-2).

De voetbalsters zijn momenteel in voorbereiding op het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus wordt gehouden in Breda, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Doetinchem, Deventer en Enschede.

Nederland zit komende zomer ook in de poule met Noorwegen. Denemarken en België zijn de andere tegenstanders in de groepsfase van het eerste EK in eigen land.

"Apart dat we weer tegen Noorwegen loten'', vindt ook Wiegman. "Het lijkt wel of ze een magneetje in dat balletje stoppen. Ik had uit pot A natuurlijk graag Italië of Zwitserland geloot, maar het is wat het is. Het voordeel is dat we Noorwegen goed kennen. We moeten zorgen dat we eerste of beste tweede worden. Daarvoor biedt deze loting mogelijkheden."