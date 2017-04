Van Breukelen had 'goede gesprekken' met Ten Cate en Advocaat

"Ik heb een mooie ronde gedaan en goede gesprekken gevoerd", zegt Van Breukelen dinsdag tegen Voetbal International. "We gaan nu alles laten bezinken."

De oud-keeper sprak zaterdag in Abu Dhabi in twee sessies van vier uur met Ten Cate, die momenteel trainer is van Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten .

Van Breukelen reisde daarna door naar Istanbul, waar hij zondag en maandag in gesprek ging met Fenerbahçe-trainer Advocaat.

"Wat we hebben besproken, blijft onder ons. Dat doet me goed. We gaan als professionals met elkaar om", aldus Van Breukelen.

Koers

De 62-jarige Ten Cate kan met Al-Jazira volgende week kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten worden. Daarna is hij in principe beschikbaar om bij Oranje aan de slag te gaan. De oud-trainer van Ajax heeft al aangegeven dat hij interesse heeft om bondscoach te worden.

Advocaat vertrekt na dit seizoen bij Fenerbahçe. De 69-jarige Hagenaar was al twee keer eerder eindverantwoordelijk bij het Nederlandse elftal. Vorige zomer vertrok hij als assistent bij Oranje om in Turkije aan de slag te gaan, maar volgens Van Breukelen heeft die keuze van Advocaat geen invloed op zijn huidige zoektocht.

"Het gaat niet om mij, het gaat om wat het beste is voor het Nederlands elftal", stelt de technisch directeur. "Ik vaar mijn eigen koers en ben een open boek in de gesprekken die ik voer."

Knoop doorhakken

De KNVB is op zoek naar een opvolger van Danny Blind, die eerder dit jaar werd ontslagen na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie. Van Breukelen zou aan het einde van deze week een knoop willen doorhakken.

Het Nederlands elftal komt op 31 mei weer in actie. Dan staat een oefenwedstrijd in en tegen Marokko op het programma. Daarna wordt er ook nog geoefend tegen Ivoorkust (4 juni) als voorbereiding op het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op 9 juni.