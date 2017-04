Zaakwaarnemer Griezmann bevestigt interesse van Manchester United

Zaakwaarnemer Eric Olhats bevestigde in het Franse televisieprogramma Téléfoot dat de Engelse topclub belangstelling heeft. "Op dit moment zijn we bezig om te kijken welke clubs concrete interesse hebben."

"Door de clausule van 100 miljoen is Griezmann slechts voor een aantal clubs te betalen: Manchester United, Manchester City, Chelsea, FC Barcelona en Real Madrid", weet Olhats.

"United was de eerste club die naar ons toe is gekomen en duidelijk heeft gemaakt wat hun wensen zijn", aldus de spelersmakelaar.

Nieuw contract

De 26-jarige Griezmann is bezig aan zijn derde seizoen bij Atletico, dat de Fransman in 2014 overnam van Real Sociedad.

Dit seizoen was hij goed voor 16 treffers in 31 competitieduels. In juni 2016 tekende Griezmann nog een nieuw contract dat loopt tot medio 2021.

Atletico staat momenteel derde in de Primera Division, met zeven punten achterstand op FC Barcelona en Real Madrid, dat bovendien een duel minder gespeeld heeft. De stadgenoot is ook tegenstander van Atletico in de halve finale van de Champions League.

Vijftig treffers

Manchester United heeft dit seizoen moeite met scoren. In de Premier League maakte de ploeg van manager José Mourinho slechts vijftig treffers in 32 duels, veruit het minst van alle clubs in de top zeven van de ranglijst.

Zlatan Ibrahimovic was goed voor zeventien van die vijftig treffers. Het is nog onduidelijk of de Zweedse spits komend seizoen in Manchester speelt. Het contract van de 35-jarige aanvaller loopt deze zomer af.

Naast Ibrahimovic zorgen Juan Mata (zes) en Marcus Rashford (vijf) voor de meeste treffers bij de huidige nummer vijf van de Premier League.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League