Amsterdam Arena wordt vernoemd naar Johan Cruijff

Dat maakt Ajax dinsdag op de website bekend, precies 70 jaar na de geboortedag van de voetballegende. Op 24 maart van vorig jaar overleed Cruijff aan de gevolgen van longkanker.

"Het bestuur van de Amsterdam Arena (Stadion Amsterdam), de directie van AFC Ajax NV en de burgemeester en wethouders Sport en Deelneming van de gemeente Amsterdam hebben in een intentieovereenkomst afgesproken om de naam van de Amsterdam Arena te wijzigen in de Johan Cruijff Arena."

"Met de naamswijziging willen de drie partijen de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend een waardig eerbetoon geven", meldt Ajax in de verklaring. "De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat de nagedachtenis van Johan Cruijff op deze manier recht wordt gedaan, en spreken de hoop uit dat de Johan Cruijff Arena een inspiratiebron wordt voor voetballers van over de hele wereld."

Plein

Naast de nieuwe naam voor het stadion heeft het college van burgemeester en wethouders van de hoofdstad besloten ook een straat, plein of brug te vernoemen naar de legendarische Amsterdammer.

Familie Cruijff

Jordi Cruijff laat namens de familie weten "verheugd en vereerd" te zijn met de intentieverklaring. Binnen een week na het overlijden van Cruijff voerde burgemeester Eberhard van der Laan al een gesprek met een vertegenwoordiger van de familie, die afgelopen zomer groen licht gaf om het stadion te vernoemen naar Cruijff.

"We zijn ongelooflijk blij", meldt een woordvoerder van de familie Cruijff. "De naamswijziging doet recht aan wat Johan voor Ajax, Amsterdam en Nederland heeft betekend. We hebben de hele tijd in de afwachtende stoel gezeten en ons verder niet met de onderhandelingen bemoeid."

Petitie

Met de hernoeming van de naam van het stadion gaat een grote wens van de Ajax-supporters in vervulling. Na de dood van de clubicoon tekenden tienduizenden fans een petitie waarin werd opgeroepen de Amsterdam Arena om te dopen tot Johan Cruijff Stadion of Johan Cruijff Arena.

Het duurde echter nog even voordat het zover was, omdat naast de familie ook de aandeelhouders en de 'founders' van de Arena toestemming moesten geven voor de hernoeming.

Barcelona

Vorige maand, op de sterfdag van Cruijff, maakte FC Barcelona al bekend dat het stadion van het jeugdcomplex naar de 'eeuwige nummer 14' vernoemd wordt. De eerste steen van het Estadi Johan Cruyff wordt in juni gelegd.

Cruijff speelde tussen 1964 en 1973 voor Ajax, waarna hij naar Barcelona vertrok. Na vijf seizoenen in Catalonië, speelde de aanvaller nog voor Los Angeles Aztecs en Washington Diplomats in de Verenigde Staten, het Spaanse Levante en voor Ajax en Feyenoord. Hij was daarna hoofdtrainer bij Ajax en Barcelona.

De Amsterdam Arena werd in 1996 geopend. Voorheen speelde Ajax in De Meer, waar tegenwoordig een woonwijk is gevestigd.