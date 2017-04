Anita keert met Newcastle United na een jaar terug in Premier League

Newcastle United is na Brighton & Hove Albion de tweede ploeg uit het Championship die promotie maakt. De equipe van coach Rafael Benitez degradeerde vorig seizoen.

In het thuisduel met Preston North End had Newcastle voldoende aan een punt, maar er werd uiteindelijk ruim gewonnen. Halverwege was de stand 2-1.

Ayoze Perez (twee keer), ex-Vitesse-middenvelder Christian Atsu en Matt Ritchie scoorden voor Newcastle, waar Anita het hele duel als rechtsback speelde.

Bij de club uit het noorden van Engeland staan ook Siem de Jong en Tim Krul onder contract. Zij worden momenteel verhuurd aan respectievelijk PSV en AZ.

Zevende keer

Het is de zevende keer in de geschiedenis dat Newcastle United promotie afdwingt naar de Premier League. Eerder slaagden de 'Magpies' daar in 1898, 1948, 1965, 1984, 1993 en 2010 in.

De uiteindelijke nummers drie, vier, vijf en zes van het Championship strijden in een play-off om het laatste promotieticket.

Momenteel worden die plekken bezet door Reading, waar Jaap Stam de coach is, Sheffield Wednesday, Huddersfield Town en Fulham. Leeds United staat als nummer zeven ook nog vlakbij.