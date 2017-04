Karsdorp maakt in Feyenoord 2 rentree na drie weken blessureleed

Karsdorp speelde in De Kuip het eerste uur van de wedstrijd tussen Feyenoord 2 en Excelsior 2 (2-0 zege). Het was het eerste optreden voor de rechtsback sinds hij begin april in het uitduel met Ajax (2-1 nederlaag) een knieblessure opliep.

Karsdorp, die volgens afspraak na zestig minuten gewisseld werd, zat zondag al in de selectie van het eerste elftal voor de wedstrijd tegen Vitesse (0-2 zege), maar hij kreeg geen speeltijd in de Gelredome.

Er was even de vrees dat de international dit seizoen niet meer in actie zou kunnen komen, maar hij is in de laatste twee competitiewedstrijden van Feyenoord tegen Excelsior (uit) en Heracles Almelo (thuis) gewoon beschikbaar voor trainer Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord, waar Bart Nieuwkoop de laatste weken de vervanger was van Karsdorp, heeft over twee weken tegen Exelsior aan een zege genoeg voor de eerste landstitel sinds 1999.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie