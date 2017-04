Vitesse kan einde maken aan langste prijzendroogte ooit in betaald voetbal

De Arnhemse club won sinds de oprichting in 1892 nog nooit de landstitel of de KNVB-beker en wacht dus al 125 jaar op een prijs. De Gelderse rivaal NEC staat tweede op de lijst met 117 jaren prijsloze jaren sinds de oprichting in 1900.

Internationaal zijn er maar twee profclubs clubs die meer dan 125 jaar droog stonden voordat de eerste prijs gepakt werd. Het in 1876 opgerichte Middelsbrough won in 2004 na 128 jaar de Engelse League Cup.

Het Schotse Saint Johnstone, van 1884, moest nog langer wachten. Die club veroverde in 2014, 130 jaar na de oprichting, de Schotse FA Cup.

Strafschop

Vitesse was wel een paar keer eerder dicht bij een prijs. Liefst drie keer verloren de Arnhemmers de finale in het bekertoernooi: in 1912, 1927 en 1990.

27 jaar geleden ging het voor de Arnhemmers mis tegen PSV (1-0) door een benutte penalty van Stan Valckx. Opvallend is dat de huidige AZ-trainer John van den Brom in die eindstrijd vlak voor tijd een strafschop miste namens Vitesse.

Vier bekers

In tegenstelling tot Vitesse heeft AZ wel een aardig gevulde prijzenkast. De Alkmaarders staan pas vier jaar droog, nadat in 2013 PSV met 2-1 werd verslagen in de bekerfinale.

In totaal pakte AZ al vier keer de beker (1978, 1981, 1982 en 2013). De enige verloren bekerfinale van de Alkmaarders was in 2007 toen Ajax na 1-1 en strafschoppen te sterk was Alleen de traditionele top drie won de beker vaker: Ajax (18), Feyenoord (12) en PSV (9). Bovendien werd AZ twee keer landskampioen (1981 en 2009).

Overigens zou het in lijn zijn met de recente seizoenen als Vitesse zondagavond de beker verovert. De afgelopen acht jaar was er namelijk steeds een andere winnaar: sc Heerenveen (2009), Ajax (2010), FC Twente (2011), PSV (2012), AZ (2013), PEC Zwolle (2014), FC Groningen (2015) en Feyenoord (2016).

De bekerfinale tussen AZ en Vitesse begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

De eindstrijd in De Kuip wordt live uitgezonden op NU.nl, in de NUsport-app en op SBS6. De uitzending begint om 17.00 uur, de aftrap in De Kuip is om 18.00 uur.