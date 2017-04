Hyballa na zeven nederlagen op rij ontslagen als trainer NEC

Het is nog niet bekend wie de taken van Hyballa overneemt. NEC schrijft op de website dat de club daar snel een beslissing over zal nemen.

De nieuwe trainer krijgt als taak om NEC in de Eredivisie te houden, nadat de laatste zeven competitiewedstrijden werden verloren. De Nijmegenaren zijn met nog twee duels te gaan afgezakt naar de zeventiende plaats op de ranglijst, met vijf punten voorsprong op hekkensluiter Go Ahead Eagles.

Zwaar

Algemeen directeur Bart van Ingen zag door de recente resultaten geen andere optie dan de samenwerking met Hyballa te beëindigen, al viel het besluit hem wel zwaar.

"Hyballa heeft zich vanaf dag één voor de volle honderd procent ingezet voor onze club. We hebben heel veel respect voor hem als mens en trainer. Hij heeft er alles aan gedaan om betere resultaten te behalen, maar we zien geen uitgangspunten meer voor verbetering in het proces om een langer verblijf in de Eredivisie te realiseren."

"Er telt dan maar één belang en dat is het algemeen belang van NEC. In het licht van dat algemeen belang zien we ons genoodzaakt om ingrijpende veranderingen in de technische staf door te voeren."

Peter Hyballa spreekt fans toe na nederlaag tegen Excelsior

Onrust

Na de 0-1 nederlaag zaterdag tegen Excelsior werd het al onrustig rond De Goffert, al richtte de woede van de supporters zich vooral op het bestuur van NEC. Hyballa sprak de fans voor de hoofdingang toe, waarna het rustiger werd rond het stadion.

Maandag reageert Hyballa, die bezig was aan zijn eerste seizoen in Nijmegen, kort op zijn ontslag. "Ik wens NEC het allerbeste toe in de toekomst en hoop dat de club zich handhaaft in de Eredivisie", aldus de Duitser.

Hij is de derde trainer die dit Eredivisieseizoen de laan uit wordt gestuurd. Zeljko Petrovic (ADO Den Haag) en Hans de Koning (Go Ahead) gingen hem voor.

Voor de nog te benoemen nieuwe trainer van NEC staat over twee weken pas zijn eerste wedstrijd op het programma. De club speelt nog thuis tegen AZ (zondag 7 mei) en uit tegen sc Heerenveen (zondag 14 mei). Roda JC, dat op de veilige vijftiende plaats staat, heeft twee punten meer dan NEC.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie